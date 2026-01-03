Венесуела — президент Колумбії прокоментував вибухи в Каракасі

Президент Колумбії Густаво Петро. Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

Президент Колумбії Густаво Петро закликав світ реагувати та готуватися, адже "на Венесуелу напали". За його словами, країну "бомблять ракетами".

Про це Густаво Петро написав у Х 3 січня.

Вибухи у Венесуелі 3 січня

Петро звинуватив "їх", ймовірно маючи на увазі США, у нападі на Венесуелу.

"Зараз вони бомбардують Каракас. Тривога для всього світу: вони напали на Венесуелу. Вони бомбардують ракетами. ОАД та ООН повинні негайно зустрітися", — написав президент Колумбії.

Водночас ЗМІ повідомляють, що на вулицях Каракаса біля президентського палацу Мірафлорес фіксують венесуельську бронетехніку.

Крім того, відомо, що вибухи лунали поблизу Міністерства оборони та штаб-квартири сухопутних військ. На кадрах видно повторну детонацію після авіаудару США поблизу одного з аеропортів.

Нагадаємо, 3 січня у столиці Венесуели пролунали вибухи. В Каракасі оголосили повітряну тривогу.

Раніше Трамп визнав президента Венесуели Мадуро терористом. Він оголосив водну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що прямують до Венесуели.