Головна Новини дня На них напали — президент Колумбії про вибухи у Венесуелі

На них напали — президент Колумбії про вибухи у Венесуелі

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 09:46
Венесуела — президент Колумбії прокоментував вибухи в Каракасі
Президент Колумбії Густаво Петро. Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

Президент Колумбії Густаво Петро закликав світ реагувати та готуватися, адже "на Венесуелу напали". За його словами, країну "бомблять ракетами".

Про це Густаво Петро написав у Х 3 січня. 

Читайте також:

Вибухи у Венесуелі 3 січня

Петро звинуватив "їх", ймовірно маючи на увазі США, у нападі на Венесуелу. 

"Зараз вони бомбардують Каракас. Тривога для всього світу: вони напали на Венесуелу. Вони бомбардують ракетами. ОАД та ООН повинні негайно зустрітися", — написав президент Колумбії. 

Водночас ЗМІ повідомляють, що на вулицях Каракаса біля президентського палацу Мірафлорес фіксують венесуельську бронетехніку. 

Крім того, відомо, що вибухи лунали поблизу Міністерства оборони та штаб-квартири сухопутних військ. На кадрах видно повторну детонацію після авіаудару США поблизу одного з аеропортів. 

Нагадаємо, 3 січня у столиці Венесуели пролунали вибухи. В Каракасі оголосили повітряну тривогу. 

Раніше Трамп визнав президента Венесуели Мадуро терористом. Він оголосив водну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що прямують до Венесуели. 

США вибух Колумбія війна Венесуела
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
