Україна
Трамп визнав Мадуро терористом — оголосив водну блокаду Венесуели

Трамп визнав Мадуро терористом — оголосив водну блокаду Венесуели

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 05:06
США оголосили повну морську блокаду Венесуели — Трамп вимагає повернути нафту
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп віддав наказ про повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що прямують до Венесуели або виходять з її вод. Трамп заявив, що Каракас вже опинився в кільці й визнав Мадуро терористом. 

Про це американський лідер особисто повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише Bloomberg.

Читайте також:

Флот США оточив Венесуелу

Трамп визнав Мадуро терористом — оголосив водну блокаду Венесуели - фото 1
Повідомлення Дональда Трампа про блокаду Венесуели. Фото: Скриншот

Трамп заявив, що Каракас вже опинився в кільці. Масштаб операції вражає.

"Венесуела повністю оточена найбільшою армадою, коли-небудь зібраною в історії Південної Америки", — написав президент.

Він попередив: військова присутність лише зростатиме. Для чинної влади Венесуели це стане "безпрецедентним потрясінням". Блокаду не знімуть, доки країна не поверне Сполученим Штатам "всю нафту, землю та інші активи", які, за версією Трампа, були вкрадені.

Мадуро — терорист

Білий дім офіційно змінив статус опонента. Режим президента Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".

Трамп стверджує, що "незаконна влада" використовує доходи від нафтових родовищ для фінансування жахливих речей: наркотероризму, торгівлі людьми, викрадень та вбивств.

"Америка не дозволить злочинцям, терористам або іншим країнам грабувати нас", — резюмував Трамп, вимагаючи негайного повернення активів.

Нагадаємо, днями глава Пентагону Піт Хегсет оголосив про початок військової операції "Південний спис" проти "наркотерористів" біля Венесуели.

Також ми писали, що Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану, щоб ті допомогли модернізувати військові сили країни.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
