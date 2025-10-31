Відео
Україна
Венесуела просить РФ, Китай та Іран про зброю — що сталося

Венесуела просить РФ, Китай та Іран про зброю — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 23:42
Оновлено: 23:42
Мадуро готується до можливої агресії США та звернувся до Росії, Китаю та Ірану
Ніколас Мадуро. Фото: Reuters

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням допомогти модернізувати військові сили країни. Він шукає допомоги в ремонті літаків, постачанні оборонних радарів та, можливо, навіть ракет — на тлі посилення військової активності США в Карибському басейні.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на внутрішні документи уряду США.

Читайте також:

Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану

Згідно з документами, звернення до Москви було оформлене у вигляді офіційного листа для президента Росії Володимира Путіна, який мав бути переданий під час візиту високопоставленого венесуельського чиновника до Москви.

Аналогічне послання отримав і китайський лідер Сі Цзіньпін — Мадуро закликав його до "розширення військової співпраці", аби протидіяти "ескалації між США та Венесуелою". У листі він також просив Пекін пришвидшити виробництво систем радіолокаційного виявлення, щоб зміцнити обороноздатність своєї країни.

Водночас, за даними тих самих документів, міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес координував постачання військової техніки та безпілотників з Ірану. Під час контактів з іранськими представниками він заявив, що Каракас потребує систем пасивного виявлення, GPS-скремблерів і безпілотників з дальністю польоту до 1000 кілометрів.

У своїх посланнях Мадуро попереджав про "серйозну загрозу агресії США" та намагався представити дії Вашингтона проти Венесуели як наступ і на Китай — через "спільну ідеологію" обох держав.

Як зазначає The Washington Post, наразі невідомо, яку реакцію отримали його звернення в Москві, Пекіні чи Тегерані. Водночас, Росія залишається головним союзником Венесуели. Лише нещодавно російський вантажний літак Іл-76, який перебуває під санкціями США, прибув до Каракаса після польоту в обхід західного повітряного простору.

Кремль публічно не коментував деталі листа, однак МЗС Росії заявило, що Москва підтримує Венесуелу "в захисті її національного суверенітету" та готова реагувати на прохання партнерів у світлі "нових загроз".

При цьому варто зазначити, що президент США Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про заплановані удари по Венесуелі.

Нагадаємо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив із закликом до миру у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про можливість проведення наземної операції проти наркокартелів. 

До цього Сполучені Штати завдали ракетного удару по судну, яке, за їхньою інформацією, транспортувало наркотики з території Венесуели. Відеозапис моменту атаки особисто оприлюднив президент США Дональд Трамп.

Іран Китай Росія Венесуела Ніколас Мадуро
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
