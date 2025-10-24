Мадуро "мовою Тарзана" звернувся до Трампа та закликав до миру

Ніколас Мадуро. Фото: Reuters

Президент Венесуели Ніколас Мадуро у прямому етері державного телебачення виступив із закликом до миру, реагуючи на заяви лідера США Дональда Трампа про можливу наземну операцію проти наркокартелів. Його звернення швидко стало вірусним у Латинській Америці через іронічний момент, коли диктатор заговорив англійською та пожартував над собою.

Про це повідомило CNN.

Реклама

Читайте також:

Мадуро звернувся до Трампа закликом до миру

Венесуельський лідер виступив на національному телебаченні після того, як Дональд Трамп пригрозив військовими діями проти наркокартелів у регіоні. У своїй промові Мадуро закликав до миру та висловив сподівання, що США утримаються від силового втручання. Він говорив емоційно, неодноразово повторюючи ключові фрази.

"Ні війні! Лише мир! Мир назавжди! Ні безумній війні!" — вигукнув Мадуро під час звернення.

Після цього диктатор повторив свої слова англійською, назвавши це "мовою Тарзана", маючи на увазі спрощену англійську, якою розмовляв відомий літературний герой. У Латинській Америці ця фраза часто вживається для самопародії. Коментатори зазначають, що тон звернення Мадуро був спробою знизити напруження та показати готовність до діалогу.

Нагадаємо, що США здійснили ракетний удар по судну, яке, за їхніми даними, перевозило наркотики з Венесуели, а відео атаки опублікував президент США Дональд Трамп.

Раніше ми також інформували, що Дональд Трамп, коментуючи боротьбу проти наркотрафіку з Венесуели, пригрозив здійснити наземне військове вторгнення до країни.