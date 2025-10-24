Мадуро на "языке Тарзана" обратился к Трампу и призвал к миру

Николас Мадуро. Фото: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в прямом эфире государственного телевидения выступил с призывом к миру, реагируя на заявления лидера США Дональда Трампа о возможной наземной операции против наркокартелей. Его обращение быстро стало вирусным в Латинской Америке из-за ироничного момента, когда диктатор заговорил на английском и пошутил над собой.

Мадуро обратился к Трампу с призывом к миру

Венесуэльский лидер выступил на национальном телевидении после того, как Дональд Трамп пригрозил военными действиями против наркокартелей в регионе. В своей речи Мадуро призвал к миру и выразил надежду, что США воздержатся от силового вмешательства. Он говорил эмоционально, неоднократно повторяя ключевые фразы.

"Нет войне! Только мир! Мир навсегда! Нет безумной войне!" — выкрикнул Мадуро во время обращения.

После этого диктатор повторил свои слова на английском, назвав это "языком Тарзана", имея в виду упрощенный английский, на котором разговаривал известный литературный герой. В Латинской Америке эта фраза часто употребляется для самопародии. Комментаторы отмечают, что тон обращения Мадуро был попыткой снизить напряжение и показать готовность к диалогу.

Напомним, что США осуществили ракетный удар по судну, которое, по их данным, перевозило наркотики из Венесуэлы, а видео атаки опубликовал президент США Дональд Трамп.

Ранее мы также информировали, что Дональд Трамп, комментируя борьбу против наркотрафика из Венесуэлы, пригрозил совершить наземное военное вторжение в страну.