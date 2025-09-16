Видео
Главная Новости дня Трамп отчитался об атаке на лодку наркоторговцев из Венесуэлы

Трамп отчитался об атаке на лодку наркоторговцев из Венесуэлы

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 02:06
США уничтожили лодку наркоторговцев, которая направлялась из Венесуэлы, утверждает Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по лодке, которая, по их данным, перевозила наркотики из Венесуэлы. Видеозапись удара опубликовал президент США Дональд Трамп.

Трамп выложил ее на своей странице в собственной социальной сети TRUTH.

Читайте также:

Что известно об атаке на лодку

Трамп сообщил, что удар был нанесен во время пребывания судна в международных водах и привел к ликвидации трех человек, которых он назвал "подтвержденными наркотеррористами".

В своем сообщении Трамп отметил, что наркокартели Венесуэлы представляют серьезную угрозу национальной безопасности и жизненно важным интересам США. Он также подчеркнул, что в результате удара ни один военнослужащий США не пострадал.

Ситуация в Карибском бассейне остается напряженной. Согласно информации CNN, администрация США рассматривает возможность проведения военных операций на территории Венесуэлы с целью борьбы с наркокартелями и усиления давления на президента Николаса Мадуро.

Накануне мы сообщали, что пять американских самолетов F-35 прибыли в Пуэрто-Рико. Трамп приказал нарастить военные силы в Карибском бассейне.

Также мы информировали, что администрация Трампа отменила временный защищенный статус (TPS) для более 300 тысяч венесуэльцев США. Их могут депортировать.

Дональд Трамп наркоторговля атака Венесуэла Николас Мадуро
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
