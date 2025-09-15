Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп срочно послал F-35 в Пуэрто-Рико — к чему готовится

Трамп срочно послал F-35 в Пуэрто-Рико — к чему готовится

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 02:14
США разместили в Пуэрто-Рико истребители F-35 на фоне напряженности с Венесуэлой
Самолеты F-35 США на военной базе в Пуэрто-Рико. Фото: Reuters

Пять американских самолетов F-35 были замечены во время посадки в Пуэрто-Рико 14 сентября. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп приказал нарастить военные силы в Карибском бассейне.

О военной эскалации в регионе сообщает Reuters.

Реклама
Читайте также:

К чему готовятся в США

Трамп срочно послал F-35 в Пуэрто-Рико — к чему готовится - фото 1
Самолеты и вертолеты США в Пуэрто-Рико. Фото: Reuters

Агентство информирует, что истребители F-35 присоединились к десяти самолетам-невидимкам для противодействия наркокартелям на фоне роста напряженности с Венесуэлой.

Самолеты F-35 приземлились на бывшей военной базе Рузвельт-Роудс в Сейбе, Пуэрто-Рико. В последние дни на базе были замечены американские вертолеты и самолеты Osprey, а также другие американские транспортные самолеты и военнослужащие.

Пуэрто-Рико — территория, находящаяся на правах самоуправления под юрисдикцией США и имеющая статус "неприсоединившейся благоустроенной территории", что означает, что эта территория не является неотъемлемой частью США. Кроме того, что верховная власть принадлежит Конгрессу США, действие Конституции США в Пуэрто-Рико ограничено.

Мы уже информировали, что администрация президента США отменила временный защищенный статус (TPS) для более 300 тысяч венесуэльцев США. Их могут депортировать.

Ранее сообщалось о странном заявлении Дональда Трампа. Президент США сказал, что его "не любят умные люди".

США Дональд Трамп армия истребитель Венесуэла
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации