США разместили в Пуэрто-Рико истребители F-35 на фоне напряженности с Венесуэлой

Самолеты F-35 США на военной базе в Пуэрто-Рико. Фото: Reuters

Пять американских самолетов F-35 были замечены во время посадки в Пуэрто-Рико 14 сентября. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп приказал нарастить военные силы в Карибском бассейне.

О военной эскалации в регионе сообщает Reuters.

К чему готовятся в США

Самолеты и вертолеты США в Пуэрто-Рико. Фото: Reuters

Агентство информирует, что истребители F-35 присоединились к десяти самолетам-невидимкам для противодействия наркокартелям на фоне роста напряженности с Венесуэлой.

Самолеты F-35 приземлились на бывшей военной базе Рузвельт-Роудс в Сейбе, Пуэрто-Рико. В последние дни на базе были замечены американские вертолеты и самолеты Osprey, а также другие американские транспортные самолеты и военнослужащие.

Пуэрто-Рико — территория, находящаяся на правах самоуправления под юрисдикцией США и имеющая статус "неприсоединившейся благоустроенной территории", что означает, что эта территория не является неотъемлемой частью США. Кроме того, что верховная власть принадлежит Конгрессу США, действие Конституции США в Пуэрто-Рико ограничено.

