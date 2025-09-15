США розмістили у Пуерто-Рико винищувачі F-35 на тлі напруженості з Венесуелою

Літаки F-35 США на військовій базі у Пуерто-Рико. Фото: Reuters

П'ять американських літаків F-35 були помічені під час посадки в Пуерто-Рико 14 вересня. Це відбулось після того, як президент США Дональд Трамп наказав наростити військові сили в Карибському басейні.

Про військову ескалацію в регіоні повідомляє Reuters.

До чого готуються в США

Літаки та гелікоптери США у Пуерто-Рико. Фото: Reuters

Агенція інформує, що винищувачі F-35 приєднались до десяти літаків-невидимок для протидії наркокартелям на тлі зростання напруженості з Венесуелою.

Літаки F-35 приземлились на колишній військовій базі Рузвельт-Роудс у Сейбі, Пуерто-Рико. Останніми днями на базі були помічені американські гелікоптери та літаки Osprey, а також інші американські транспортні літаки та військовослужбовці.

Пуерто-Рико — територія, що перебуває на правах самоуправління під юрисдикцією США й має статус "неприєднаної упорядкованої території", що означає, що ця територія не є невіддільною частиною США. Крім того, що верховна влада належить Конгресу США, дія Конституції США у Пуерто-Рико обмежена.

