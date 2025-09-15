Відео
Головна Новини дня Трамп терміново послав F-35 до Пуерто-Рико — до чого готується

Трамп терміново послав F-35 до Пуерто-Рико — до чого готується

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 02:14
США розмістили у Пуерто-Рико винищувачі F-35 на тлі напруженості з Венесуелою
Літаки F-35 США на військовій базі у Пуерто-Рико. Фото: Reuters

П'ять американських літаків F-35 були помічені під час посадки в Пуерто-Рико 14 вересня. Це відбулось після того, як президент США Дональд Трамп наказав наростити військові сили в Карибському басейні.

Про військову ескалацію в регіоні повідомляє Reuters.

Читайте також:

До чого готуються в США

Трамп терміново послав F-35 до Пуерто-Рико — до чого готується - фото 1
Літаки та гелікоптери США у Пуерто-Рико. Фото: Reuters

Агенція інформує, що винищувачі F-35 приєднались до десяти літаків-невидимок для протидії наркокартелям на тлі зростання напруженості з Венесуелою. 

Літаки F-35 приземлились на колишній військовій базі Рузвельт-Роудс у Сейбі, Пуерто-Рико. Останніми днями на базі були помічені американські гелікоптери та літаки Osprey, а також інші американські транспортні літаки та військовослужбовці.

Пуерто-Рико — територія, що перебуває на правах самоуправління під юрисдикцією США й має статус "неприєднаної упорядкованої території", що означає, що ця територія не є невіддільною частиною США. Крім того, що верховна влада належить Конгресу США, дія Конституції США у Пуерто-Рико обмежена.

Ми вже інформували, що адміністрація президента США скасувала тимчасовий захищений статус (TPS) для понад 300 тисяч венесуельців США. Їх можуть депортувати.

Раніше повідомлялось про дивну заяву Дональда Трампа. Президент США сказав, що його "не люблять розумні люди". 

США Дональд Трамп армія винищувач Венесуела
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
