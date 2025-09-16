США знищили човен наркоторговців, який прямував з Венесуели, стверджує Трамп

Трамп відзвітував про атаку на човен наркоторговців з Венесуели
Сполучені Штати завдали ракетного удару по човну, яке, за їхніми даними, перевозило наркотики з Венесуели. Відеозапис удару опублікував президент США Дональд Трамп.
Трамп виклав його на своїй сторінці у власній соціальній мережі TRUTH.
Що відомо про атаку на човен
Трамп повідомив, що удар був нанесений під час перебування судна у міжнародних водах та призвів до ліквідації трьох осіб, яких він назвав "підтвердженими наркотерористами".
У своєму повідомленні Трамп зазначив, що наркокартелі Венесуели становлять серйозну загрозу національній безпеці та життєво важливим інтересам США. Він також підкреслив, що в результаті удару жодний військовослужбовець США не постраждав.
Ситуація у Карибському басейні залишається напруженою. Згідно з інформацією CNN, адміністрація США розглядає можливість проведення військових операцій на території Венесуели з метою боротьби з наркокартелями та посилення тиску на президента Ніколаса Мадуро.
Напередодні ми повідомляли, що п'ять американських літаків F-35 прибули до Пуерто-Рико. Трамп наказав наростити військові сили в Карибському басейні.
Також ми інформували, що адміністрація Трампа скасувала тимчасовий захищений статус (TPS) для понад 300 тисяч венесуельців США. Їх можуть депортувати.
