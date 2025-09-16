Відео
Головна Новини дня Трамп відзвітував про атаку на човен наркоторговців з Венесуели

Трамп відзвітував про атаку на човен наркоторговців з Венесуели

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 02:06
США знищили човен наркоторговців, який прямував з Венесуели, стверджує Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати завдали ракетного удару по човну, яке, за їхніми даними, перевозило наркотики з Венесуели. Відеозапис удару опублікував президент США Дональд Трамп.

Трамп виклав його на своїй сторінці у власній соціальній мережі TRUTH.

Читайте також:

Що відомо про атаку на човен 

Трамп повідомив, що удар був нанесений під час перебування судна у міжнародних водах та призвів до ліквідації трьох осіб, яких він назвав "підтвердженими наркотерористами". 

У своєму повідомленні Трамп зазначив, що наркокартелі Венесуели становлять серйозну загрозу національній безпеці та життєво важливим інтересам США.  Він також підкреслив, що в результаті удару жодний військовослужбовець США не постраждав.

Ситуація у Карибському басейні залишається напруженою. Згідно з інформацією CNN, адміністрація США розглядає можливість проведення військових операцій на території Венесуели з метою боротьби з наркокартелями та посилення тиску на президента Ніколаса Мадуро.

Напередодні ми повідомляли, що п'ять американських літаків F-35 прибули до Пуерто-Рико. Трамп наказав наростити військові сили в Карибському басейні.

Також ми інформували, що адміністрація Трампа скасувала тимчасовий захищений статус (TPS) для понад 300 тисяч венесуельців США. Їх можуть депортувати.

Дональд Трамп наркоторгівля атака Венесуела Ніколас Мадуро
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
