США знищили човен наркоторговців, який прямував з Венесуели, стверджує Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати завдали ракетного удару по човну, яке, за їхніми даними, перевозило наркотики з Венесуели. Відеозапис удару опублікував президент США Дональд Трамп.

Трамп виклав його на своїй сторінці у власній соціальній мережі TRUTH.

Що відомо про атаку на човен

Трамп повідомив, що удар був нанесений під час перебування судна у міжнародних водах та призвів до ліквідації трьох осіб, яких він назвав "підтвердженими наркотерористами".

У своєму повідомленні Трамп зазначив, що наркокартелі Венесуели становлять серйозну загрозу національній безпеці та життєво важливим інтересам США. Він також підкреслив, що в результаті удару жодний військовослужбовець США не постраждав.

Ситуація у Карибському басейні залишається напруженою. Згідно з інформацією CNN, адміністрація США розглядає можливість проведення військових операцій на території Венесуели з метою боротьби з наркокартелями та посилення тиску на президента Ніколаса Мадуро.

Напередодні ми повідомляли, що п'ять американських літаків F-35 прибули до Пуерто-Рико. Трамп наказав наростити військові сили в Карибському басейні.

Також ми інформували, що адміністрація Трампа скасувала тимчасовий захищений статус (TPS) для понад 300 тисяч венесуельців США. Їх можуть депортувати.