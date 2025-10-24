Трамп заявив про підготовку наземних операцій у Венесуелі через наркотрафік

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, коментуючи боротьбу з наркотрафіком із Венесуели та удари по кораблях із наркотиками, пригрозив Венесуелі наземним вторгненням. Також він сказав про вбивство людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на трансляцію Білого дому

Що сказав Трамп про вторгнення до Венесуели

За словами глави Білого дому, кількість наркотиків, що надходять морем, зараз становить менше 5% від того, що було рік тому. Водночас він зазначив, що наступним етапом стане боротьба з наркотрафіком уже в самій Венесуелі.

"Кількість наркотиків, що надходять морем, зараз становить приблизно 5% від того, що було рік тому, навіть менше 5%. Тож тепер вони йдуть сушею. І навіть сухопутні маршрути занепокоєні, бо я їм сказав, що наступними будемо займатися саме ними. Знаєте, наступними буде земля. І, можливо, ми звернемося до Сенату, можливо, до Конгресу і розповімо їм про це", — сказав Трамп.

Також він додав, що на його думку, США незабаром почнуть убивати людей, які ввозять наркотики до Сполучених Штатів.

"Вони будуть мертві", — резюмував американський лідер.

Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп відзвітував, що США завдали ракетного удару по човну, який перевозив наркотики з Венесуели.

Також ми писали, що в жовтні лауреатом Нобелівської премії миру стала Марія Коріна Мачадо. Незабаром вона присвятила її президенту США Дональду Трампу, а він у відповідь зазначив, що вона заслуговує на цю нагороду.