Трамп відреагував на присвячення Нобелівської премії для Мачадо

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо присвятила її лідеру Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Відомо, що між сторонами відбулася телефонна розмова.

Про це повідомила журналістка CBS News Вейджа Цзян у соцмережі X.

Мачадо присвятила премію Трампу

"Ми стоїмо на порозі перемоги і сьогодні, як ніколи раніше, розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як наших головних союзників у досягненні свободи та демократії", — написала Мачадо в соцмережі Х.

Вона наголосила, що присвячує нагороду народу Венесуели та Трампу за його рішучу підтримку.

Допис Мачадо. Фото: скриншот

Розмова Трампа та Мачадо

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що Трамп провів телефонну розмову з Мачадо. Він привітав її та наголосив, що вона заслуговує на нагороду.

Допис Цзян. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що Нобелівську премію миру отримала Марія Коріна Мачадо. Новини.LIVE детально розповідали про лауреатку.

Однак у Білому домі обурилися перемогою Мачадо та заявили, що нагороду мав отримати Трамп.

Згодом лідер США подякував російському диктатору Володимиру Путіну, який заявляв, що Нобелівська премія миру нібито втратила свій статус.