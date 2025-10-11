Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп заявив, що Мачадо заслужила Нобелівську премію миру

Трамп заявив, що Мачадо заслужила Нобелівську премію миру

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 08:57
Трамп відреагував на присвячення Нобелівської премії для Мачадо
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо присвятила її лідеру Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Відомо, що між сторонами відбулася телефонна розмова.

Про це повідомила журналістка CBS News Вейджа Цзян у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Мачадо присвятила премію Трампу

"Ми стоїмо на порозі перемоги і сьогодні, як ніколи раніше, розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як наших головних союзників у досягненні свободи та демократії", — написала Мачадо в соцмережі Х.

Реклама

Вона наголосила, що присвячує нагороду народу Венесуели та Трампу за його рішучу підтримку.

null
Допис Мачадо. Фото: скриншот

Розмова Трампа та Мачадо

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що Трамп провів телефонну розмову з Мачадо. Він привітав її та наголосив, що вона заслуговує на нагороду.

Реклама
null
Допис Цзян. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 жовтня стало відомо, що Нобелівську премію миру отримала Марія Коріна Мачадо. Новини.LIVE детально розповідали про лауреатку.

Однак у Білому домі обурилися перемогою Мачадо та заявили, що нагороду мав отримати Трамп.

Згодом лідер США подякував російському диктатору Володимиру Путіну, який заявляв, що  Нобелівська премія миру нібито втратила свій статус.

США Дональд Трамп Нобелівська премія політики Венесуела
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації