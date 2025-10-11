Видео
Трамп заявил, что Мачадо заслужила Нобелевскую премию мира

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 08:57
Трамп отреагировал на присуждение Нобелевской премии Мачадо
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посвятила ее лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Известно, что между сторонами состоялся телефонный разговор.

Об этом сообщила журналистка CBS News Вейджа Цзян в соцсети X.

Читайте также:

Мачадо посвятила премию Трампу

"Мы стоим на пороге победы и сегодня, как никогда раньше, рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как наших главных союзников в достижении свободы и демократии", — написала Мачадо в соцсети Х.

Она подчеркнула, что посвящает награду народу Венесуэлы и Трампу за его решительную поддержку.

null
Пост Мачадо. Фото: скриншот

Разговор Трампа и Мачадо

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Трамп провел телефонный разговор с Мачадо. Он поздравил ее и подчеркнул, что она заслуживает награды.

null
Пост Цзян. Фото: скриншот

Напомним, 10 октября стало известно, что Нобелевскую премию мира получила Мария Корина Мачадо. Новини.LIVE подробно рассказывали о лауреате.

Однако в Белом доме возмутились победой Мачадо и заявили, что награду должен был получить Трамп.

Впоследствии лидер США поблагодарил российского диктатора Владимира Путина, который заявлял, что Нобелевская премия мира якобы потеряла свой статус.

США Дональд Трамп Нобелевская премия политики Венесуэла
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
