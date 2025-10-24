Трамп заявил о подготовке наземных операций в Венесуэле из-за наркотрафика

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, комментируя борьбу с наркотрафиком из Венесуэлы и удары по кораблям с наркотиками, пригрозил Венесуэле наземным вторжением. Также он сказал об убийстве людей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома

Что сказал Трамп о вторжении в Венесуэлу

По словам главы Белого дома, количество наркотиков, поступающих морем, сейчас составляет менее 5% от того, что было год назад. В то же время он отметил, что следующим этапом станет борьба с наркотрафиком уже в самой Венесуэле.

"Количество наркотиков, поступающих морем, сейчас составляет примерно 5% от того, что было год назад, даже меньше 5%. Так что теперь они идут по суше. И даже сухопутные маршруты обеспокоены, потому что я им сказал, что следующими будем заниматься именно ими. Знаете, следующими будет земля. И, возможно, мы обратимся в Сенат, возможно, в Конгресс и расскажем им об этом", — сказал Трамп.

Также он добавил, что по его мнению, США скоро начнут убивать людей, которые ввозят наркотики в Соединенные Штаты.

"Они будут мертвы", — резюмировал американский лидер.

Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп отчитался, что США нанесли ракетный удар по лодке, которая переводила наркотики из Венесуэлы.

Также мы писали, что в октябре лауреатом Нобелевской премии мира стала Мария Корина Мачадо. Вскоре она посвятила ее президенту США Дональду Трампу, а он в ответ отметил, что она заслуживает этой награды.