Мадуро готовится к возможной агрессии США и обратился к России, Китаю и Ирану

Николас Мадуро. Фото: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой помочь модернизировать военные силы страны. Он ищет помощи в ремонте самолетов, поставке оборонных радаров и, возможно, даже ракет — на фоне усиления военной активности США в Карибском бассейне.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США.

Согласно документам, обращение к Москве было оформлено в виде официального письма для президента России Владимира Путина, которое должно было быть передано во время визита высокопоставленного венесуэльского чиновника в Москву.

Аналогичное послание получил и китайский лидер Си Цзиньпин — Мадуро призвал его к "расширению военного сотрудничества", чтобы противодействовать "эскалации между США и Венесуэлой". В письме он также просил Пекин ускорить производство систем радиолокационного обнаружения, чтобы укрепить обороноспособность своей страны.

В то же время, по данным тех же документов, министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес координировал поставки военной техники и беспилотников из Ирана. Во время контактов с иранскими представителями он заявил, что Каракас нуждается в системах пассивного обнаружения, GPS-скремблеров и беспилотников с дальностью полета до 1000 километров.

В своих посланиях Мадуро предупреждал о "серьезной угрозе агрессии США" и пытался представить действия Вашингтона против Венесуэлы как наступление и на Китай — из-за "общей идеологии" обоих государств.

Как отмечает The Washington Post, пока неизвестно, какую реакцию получили его обращения в Москве, Пекине или Тегеране. В то же время, Россия остается главным союзником Венесуэлы. Лишь недавно российский грузовой самолет Ил-76, который находится под санкциями США, прибыл в Каракас после полета в обход западного воздушного пространства.

Кремль публично не комментировал детали письма, однако МИД России заявил, что Москва поддерживает Венесуэлу "в защите ее национального суверенитета" и готова реагировать на просьбы партнеров в свете "новых угроз".

При этом стоит отметить, что президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о запланированных ударах по Венесуэле.

Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с призывом к миру в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможности проведения наземной операции против наркокартелей.

До этого Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по судну, которое, по их информации, транспортировало наркотики с территории Венесуэлы. Видеозапись момента атаки лично обнародовал президент США Дональд Трамп.