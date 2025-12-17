США объявили полную морскую блокаду Венесуэлы — Трамп требует вернуть нефть

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп отдал приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу или выходящих из ее вод. Трамп заявил, что Каракас уже оказался в кольце и признал Мадуро террористом.

Об этом американский лидер лично сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет Bloomberg.

Флот США окружил Венесуэлу

Сообщение Дональда Трампа о блокаде Венесуэлы. Фото: Скриншот

Трамп заявил, что Каракас уже оказался в кольце. Масштаб операции впечатляет.

"Венесуэла полностью окружена самой большой армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки", — написал президент.

Он предупредил: военное присутствие будет только расти. Для действующей власти Венесуэлы это станет "беспрецедентным потрясением". Блокаду не снимут, пока страна не вернет Соединенным Штатам "всю нефть, землю и другие активы", которые, по версии Трампа, были украдены.

Мадуро — террорист

Белый дом официально изменил статус оппонента. Режим президента Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".

Трамп утверждает, что "незаконная власть" использует доходы от нефтяных месторождений для финансирования ужасных вещей: наркотерроризма, торговли людьми, похищений и убийств.

"Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить нас", — резюмировал Трамп, требуя немедленного возвращения активов.

Напомним, на днях глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной операции "Южное копье" против "наркотеррористов" возле Венесуэлы.

Также мы писали, что Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану, чтобы те помогли модернизировать военные силы страны.