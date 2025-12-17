США объявили полную морскую блокаду Венесуэлы — Трамп требует вернуть нефть

Трамп признал Мадуро террористом — объявил блокаду Венесуэлы
Дональд Трамп отдал приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу или выходящих из ее вод. Трамп заявил, что Каракас уже оказался в кольце и признал Мадуро террористом.
Об этом американский лидер лично сообщил в своей соцсети Truth Social, пишет Bloomberg.
Флот США окружил Венесуэлу
Трамп заявил, что Каракас уже оказался в кольце. Масштаб операции впечатляет.
"Венесуэла полностью окружена самой большой армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки", — написал президент.
Он предупредил: военное присутствие будет только расти. Для действующей власти Венесуэлы это станет "беспрецедентным потрясением". Блокаду не снимут, пока страна не вернет Соединенным Штатам "всю нефть, землю и другие активы", которые, по версии Трампа, были украдены.
Мадуро — террорист
Белый дом официально изменил статус оппонента. Режим президента Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".
Трамп утверждает, что "незаконная власть" использует доходы от нефтяных месторождений для финансирования ужасных вещей: наркотерроризма, торговли людьми, похищений и убийств.
"Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить нас", — резюмировал Трамп, требуя немедленного возвращения активов.
Напомним, на днях глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной операции "Южное копье" против "наркотеррористов" возле Венесуэлы.
Также мы писали, что Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану, чтобы те помогли модернизировать военные силы страны.
