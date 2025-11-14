США начали спецоперацию против наркокартелей — Венесуэла под прицелом

Президент США Дональд Трамп на флоте. Фото: Reuters

Министр войны США Пит Хегсет объявил о начале военной операции "Южное копье" против "наркотеррористов" в Западном полушарии, а именно возле Венесуэлы. По его словам, цель миссии — защита американской родины и устранение угроз, связанных с наркотиками, которые убивают людей.

Хегсет заявил, что операция начата по личному приказу президента США Дональда Трампа, о чем он написал в соцсети X.

Сообщение Пита Хегсета. Фото: Скриншот

Согласно сообщению Гегсета, миссия пройдет под руководством Объединенной оперативной группы "Южное копье" и Южного командования США. Хегсет подчеркнул, что главная цель операции — защита американских интересов от угроз.

"Эта операция защищает нашу Родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и защищает нашу Родину от наркотиков, которые убивают наших людей. Западное полушарие — это сосед Америки, и мы будем ее защищать", — написал американский министр войны.

Хегсет не привел больше деталей относительно конкретных целей миссии. Однако, CBS News сообщило, что Дональда Трампа проинформировали об обновленных вариантах военных операций против Венесуэлы.

В материале говорится, что военное руководство предложило президенту несколько вариантов потенциальных ударов, среди которых есть и наземные удары. Отмечается, что эти операции могут быть проведены в течение ближайших дней, однако окончательного решения по ним на тот момент еще принято не было.

Напомним, что диктатор Венесуэлы Николас Мадуро выступил с призывом к миру в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможности проведения наземной операции против наркокартелей.

Также мы сообщали о расследовании агентства Associated Press, которое привело подробности попытки спецслужб США подкупить пилота диктатора Мадуро, чтобы тот доставил президента Венесуэлы вместе с самолетом прямо в руки американцев.