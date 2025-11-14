Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Начался первый этап операции против Венесуэлы — Трамп дал приказ

Начался первый этап операции против Венесуэлы — Трамп дал приказ

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 05:45
обновлено: 04:15
США начали спецоперацию против наркокартелей — Венесуэла под прицелом
Президент США Дональд Трамп на флоте. Фото: Reuters

Министр войны США Пит Хегсет объявил о начале военной операции "Южное копье" против "наркотеррористов" в Западном полушарии, а именно возле Венесуэлы. По его словам, цель миссии — защита американской родины и устранение угроз, связанных с наркотиками, которые убивают людей.

Хегсет заявил, что операция начата по личному приказу президента США Дональда Трампа, о чем он написал в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Миссия "Южное копье" только начало — у Трампа есть варианты

Начался первый этап операции против Венесуэлы — Трамп дал приказ - фото 1
Сообщение Пита Хегсета. Фото: Скриншот

Согласно сообщению Гегсета, миссия пройдет под руководством Объединенной оперативной группы "Южное копье" и Южного командования США. Хегсет подчеркнул, что главная цель операции — защита американских интересов от угроз.

"Эта операция защищает нашу Родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и защищает нашу Родину от наркотиков, которые убивают наших людей. Западное полушарие — это сосед Америки, и мы будем ее защищать", — написал американский министр войны.

Хегсет не привел больше деталей относительно конкретных целей миссии. Однако, CBS News сообщило, что Дональда Трампа проинформировали об обновленных вариантах военных операций против Венесуэлы.

В материале говорится, что военное руководство предложило президенту несколько вариантов потенциальных ударов, среди которых есть и наземные удары. Отмечается, что эти операции могут быть проведены в течение ближайших дней, однако окончательного решения по ним на тот момент еще принято не было.

Напомним, что диктатор Венесуэлы Николас Мадуро выступил с призывом к миру в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о возможности проведения наземной операции против наркокартелей.

Также мы сообщали о расследовании агентства Associated Press, которое привело подробности попытки спецслужб США подкупить пилота диктатора Мадуро, чтобы тот доставил президента Венесуэлы вместе с самолетом прямо в руки американцев.

США Дональд Трамп Венесуэла Николас Мадуро военная операция Пит Гегсет
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации