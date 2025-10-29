США едва не похитили Мадуро вместе с самолетом — почему сорвалась операция

Диктатор Венесуэлы Мадуро рядом с пилотом Битнером Вильегасом в кабине самолета. Фото: AP

Журналистам агентства Associated Press стали известны подробности настоящей шпионской саги, а именно: попытки спецслужб США подкупить пилота диктатора Николаса Мадуро, чтобы тот доставил президента Венесуэлы вместе с самолетом прямо в руки американцев. Пилот мог бы стать очень богатым человеком и любимцем миллионов венесуэльцев, если бы выполнил задуманное.

Подробности эпопеи в своем большом материале публикует AP.

Согласно данным журналистов, американцы разрабатывали различные планы по захвату или устранению Мадуро еще во времена Джо Байдена и подбирали тех, кого можно завербовать. Один из агентов нашел человека, который мог бы согласиться на сотрудничество. Им мог стать личный пилот Мадуро, генерал Битнер Вильегас, который переписывался с агентом и оставил свой номер.

Агент Лопес предложил пилоту значительное вознаграждение в 50 миллионов долларов и признание за помощь в задержании диктатора. Однако Вильегас не пообещал ничего конкретного.

А шанс был велик, ведь агент Лопес узнал, что в какой-то момент Вильегас управляет самолетом с Мадуро на борту и позвонил пилоту, предложив посадить самолет на выбор пилота: Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико или военная база США в заливе Гуантанамо на Кубе. Несмотря на попытки агента Лопеса убедить пилота, тот отверг предложение.

Тогда агент опубликовал в соцсети X фото плота во время вербовки и поздравил с днем рождения.

"Feliz cumpleanos 'General' Bitner!" — написал агент Лопес в насмешливом пожелании, когда Вильегасу исполнилось 48 лет.

Самолет Мадуро моментально вернулся в Каракас, а сам пилот на несколько дней исчез. Однако вскоре появился на телешоу как герой, где его хвалили за верность Мадуро.

Ранее сообщалось, что диктатор Мадуро в прямом эфире государственного телевидения выступил с призывом к миру. Так он отреагировал на заявления Дональда Трампа о возможной наземной операции против наркокартелей.

Ранее мы также информировали, что Дональд Трамп, комментируя борьбу против наркотрафика из Венесуэлы, пригрозил осуществить наземное военное вторжение в страну.