США ледь не викрали Мадуро разом з літаком — чому зірвалась операція

Журналістам агенції Associated Press стали відомі подробиці справжньої шпигунської саги, а саме: спроби спецслужб США підкупити пілота диктатора Ніколаса Мадуро, щоб той доставив президента Венесуели разом з літаком прямо в руки американців. Пілот міг би стати дуже багатою людиною та улюбленцем мільйонів венесуельців, якби виконав задумане.

Подробиці епопеї у своєму великому матеріалі публікує AP.

Як США ледь не викрали Мадуро разом з його літаком

Згідно з даними журналістів, американці розробляли різні плани із захоплення чи усуненню Мадуро ще за часів Джо Байдена та підбирали тих, кого можна завербувати. Один з агентів знайшов людину, яка могла б погодитись на співпрацю. Ним міг стати особистий пілот Мадуро, генерал Бітнер Вільєгас, який переписувався з агентом та залишив свій номер.

Агент Лопес запропонував пілоту значну винагороду у 50 мільйонів доларів та визнання за допомогу у затриманні диктатора. Однак Вільєгас не пообіцяв нічого конкретного.

А шанс був великий, адже агент Лопес дізнався, що в якийсь момент Вільєгас керує літаком з Мадуро на борту і зателефонував пілоту, запропонувавши посадити літак на вибір пілота: Домініканська Республіка, Пуерто-Рико або військова база США в затоці Гуантанамо на Кубі. Попри спроби агента Лопеса переконати пілота, той відкинув пропозицію.

Тоді агент опублікував у соцмережі X фото плота під час вербування і привітав з днем народження.

"Feliz cumpleanos 'General' Bitner!" — написав агент Лопес у глузливому побажанні, коли Вільєгасу виповнилося 48 років.

Літак Мадуро моментально повернувся до Каракасу, а сам пілот на декілька днів зник. Проте невдовзі з'явився на телешоу як герой, де його хвалили за вірність Мадуро.

Раніше повідомлялось, що диктатор Мадуро у прямому етері державного телебачення виступив із закликом до миру. Так він відреагував на заяви Дональда Трампа про можливу наземну операцію проти наркокартелів.

Раніше ми також інформували, що Дональд Трамп, коментуючи боротьбу проти наркотрафіку з Венесуели, пригрозив здійснити наземне військове вторгнення до країни.