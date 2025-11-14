Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Почався перший етап операції проти Венесуели — Трамп дав наказ

Почався перший етап операції проти Венесуели — Трамп дав наказ

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 05:45
Оновлено: 04:15
США почали спецоперацію проти наркокартелів — Венесуела під прицілом
Президент США Дональд Трамп на флоті. Фото: Reuters

Міністр війни США Піт Гегсет оголосив про початок військової операції "Південний спис" проти "наркотерористів" у Західній півкулі, а саме біля Венесуели. За його словами, місія має на меті захист американської батьківщини та усунення загроз, пов'язаних із наркотиками, що вбивають людей.

Гегсет заявив, що операція розпочата за особистим наказом президента США Дональда Трампа, про що він написав у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Місія "Південний спис" лише початок — у Трампа є варіанти

Почався перший етап операції проти Венесуели — Трамп дав наказ - фото 1
Повідомлення Піта Гегсета. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Гегсета, місія відбудеться під керівництвом Об'єднаної оперативної групи "Південний спис" та Південного командування США. Гегсет наголосив, що головна мета операції — захист американських інтересів від загроз.

"Ця операція захищає нашу Батьківщину, усуває наркотерористів з нашої півкулі та захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля — це сусід Америки, і ми будемо її захищати", — написав американський міністр війни.

Гегсет не навів більше деталей щодо конкретних цілей місії. Однак, CBS News повідомило, що Дональда Трампа проінформували про оновлені варіанти військових операцій проти Венесуели.

У матеріалі йдеться, що військове керівництво запропонувало президентові кілька варіантів потенційних ударів, серед яких є й наземні удари. Зазначається, що ці операції можуть бути проведені протягом найближчих днів, проте остаточного рішення щодо них на той момент ще ухвалено не було.

Нагадаємо, що диктатор Венесуели Ніколас Мадуро виступив із закликом до миру у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про можливість проведення наземної операції проти наркокартелів. 

Також ми повідомляли про розслідування агенції Associated Press, яка навела подробиці спроби спецслужб США підкупити пілота диктатора Мадуро, щоб той доставив президента Венесуели разом з літаком прямо в руки американців. 

США Дональд Трамп Венесуела Ніколас Мадуро військова операція Піт Гегсет
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації