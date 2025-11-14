США почали спецоперацію проти наркокартелів — Венесуела під прицілом

Президент США Дональд Трамп на флоті. Фото: Reuters

Міністр війни США Піт Гегсет оголосив про початок військової операції "Південний спис" проти "наркотерористів" у Західній півкулі, а саме біля Венесуели. За його словами, місія має на меті захист американської батьківщини та усунення загроз, пов'язаних із наркотиками, що вбивають людей.

Гегсет заявив, що операція розпочата за особистим наказом президента США Дональда Трампа, про що він написав у соцмережі X.

Повідомлення Піта Гегсета. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Гегсета, місія відбудеться під керівництвом Об'єднаної оперативної групи "Південний спис" та Південного командування США. Гегсет наголосив, що головна мета операції — захист американських інтересів від загроз.

"Ця операція захищає нашу Батьківщину, усуває наркотерористів з нашої півкулі та захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля — це сусід Америки, і ми будемо її захищати", — написав американський міністр війни.

Гегсет не навів більше деталей щодо конкретних цілей місії. Однак, CBS News повідомило, що Дональда Трампа проінформували про оновлені варіанти військових операцій проти Венесуели.

У матеріалі йдеться, що військове керівництво запропонувало президентові кілька варіантів потенційних ударів, серед яких є й наземні удари. Зазначається, що ці операції можуть бути проведені протягом найближчих днів, проте остаточного рішення щодо них на той момент ще ухвалено не було.

Нагадаємо, що диктатор Венесуели Ніколас Мадуро виступив із закликом до миру у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про можливість проведення наземної операції проти наркокартелів.

Також ми повідомляли про розслідування агенції Associated Press, яка навела подробиці спроби спецслужб США підкупити пілота диктатора Мадуро, щоб той доставив президента Венесуели разом з літаком прямо в руки американців.