Венесуэла — президент Колумбии прокомментировал взрывы в Каракасе

На них напали — президент Колумбии о взрывах в Венесуэле
Президент Колумбии Густаво Петро призвал мир реагировать и готовиться, ведь "на Венесуэлу напали". По его словам, страну "бомбят ракетами".
Об этом Густаво Петро написал в Х 3 января.
Взрывы в Венесуэле 3 января
Петр обвинил "их", вероятно имея в виду США, в нападении на Венесуэлу.
"Сейчас они бомбардируют Каракас. Тревога для всего мира: они напали на Венесуэлу. Они бомбардируют ракетами. ОАГ и ООН должны немедленно встретиться", — написал президент Колумбии.
В то же время СМИ сообщают, что на улицах Каракаса возле президентского дворца Мирафлорес фиксируют венесуэльскую бронетехнику.
Кроме того, известно, что взрывы раздавались вблизи Министерства обороны и штаб-квартиры сухопутных войск. На кадрах видно повторную детонацию после авиаудара США вблизи одного из аэропортов.
Напомним, 3 января в столице Венесуэлы прогремели взрывы. В Каракасе объявили воздушную тревогу.
Ранее Трамп признал президента Венесуэлы Мадуро террористом. Он объявил водную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу.
