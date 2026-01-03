Видео
Главная Новости дня На них напали — президент Колумбии о взрывах в Венесуэле

На них напали — президент Колумбии о взрывах в Венесуэле

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 09:46
Венесуэла — президент Колумбии прокомментировал взрывы в Каракасе
Президент Колумбии Густаво Петро. Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez

Президент Колумбии Густаво Петро призвал мир реагировать и готовиться, ведь "на Венесуэлу напали". По его словам, страну "бомбят ракетами".

Об этом Густаво Петро написал в Х 3 января.

Читайте также:

Взрывы в Венесуэле 3 января

Петр обвинил "их", вероятно имея в виду США, в нападении на Венесуэлу.

"Сейчас они бомбардируют Каракас. Тревога для всего мира: они напали на Венесуэлу. Они бомбардируют ракетами. ОАГ и ООН должны немедленно встретиться", — написал президент Колумбии.

В то же время СМИ сообщают, что на улицах Каракаса возле президентского дворца Мирафлорес фиксируют венесуэльскую бронетехнику.

Кроме того, известно, что взрывы раздавались вблизи Министерства обороны и штаб-квартиры сухопутных войск. На кадрах видно повторную детонацию после авиаудара США вблизи одного из аэропортов.

Напомним, 3 января в столице Венесуэлы прогремели взрывы. В Каракасе объявили воздушную тревогу.

Ранее Трамп признал президента Венесуэлы Мадуро террористом. Он объявил водную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
