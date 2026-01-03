Каракас — в городе прогремела серия взрывов 3 января

Взрывы в Каракасе. Фото: кадр из видео

В городе Каракас, который является столицей Венесуэлы 3 января прозвучал ряд громких взрывов. Там объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Cedar News и VPI Tv.

Взрывы в Венесуэле 3 января

Сетью распространяются видео, как утверждается из Каракаса, на которых видно серию взрывов, а также слышно сигнал воздушной тревоги.

Пока официальные власти не подтвердили причину взрывов и не сообщали о возможных погибших или пострадавших. Однако издание сообщает, что на месте инцидентов работают экстренные службы и подразделения безопасности. Также известно, что территория на юге Каракаса возле военной базы обесточена.

Взрывы в Каракасе запечатлены на видео, пока власти расследуют

"Жителей призвали сохранять осторожность, пока продолжается расследование. Дополнительная информация ожидается по мере того, как официальные лица будут публиковать обновления", — говорится в материале.

Отметим, ранее Дональд Трамп не исключал возможность войны между Венесуэлой и США. В то же время СМИ писали, что Вашингтон может начать наземные бомбардировки с целью свержения диктатора Мадуро.

Напомним, ранее Трамп признал Мадуро террористом и объявил водную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу.

В то же время Мадуро заявил, что президент США раскрыл свои истинные мотивы в отношении Каракаса. Он считает, что США хотят установить в Венесуэле подконтрольную себе власть, которая получит богатства и сделает страну колонией.