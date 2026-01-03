Видео
Главная Новости дня В столице Венесуэлы раздались взрывы — в городе воздушная тревога

В столице Венесуэлы раздались взрывы — в городе воздушная тревога

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 08:31
Каракас — в городе прогремела серия взрывов 3 января
Взрывы в Каракасе. Фото: кадр из видео

В городе Каракас, который является столицей Венесуэлы 3 января прозвучал ряд громких взрывов. Там объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Cedar News и VPI Tv.

Взрывы в Венесуэле 3 января

Сетью распространяются видео, как утверждается из Каракаса, на которых видно серию взрывов, а также слышно сигнал воздушной тревоги.

Пока официальные власти не подтвердили причину взрывов и не сообщали о возможных погибших или пострадавших. Однако издание сообщает, что на месте инцидентов работают экстренные службы и подразделения безопасности. Также известно, что территория на юге Каракаса возле военной базы обесточена.

"Жителей призвали сохранять осторожность, пока продолжается расследование. Дополнительная информация ожидается по мере того, как официальные лица будут публиковать обновления", — говорится в материале.

Отметим, ранее Дональд Трамп не исключал возможность войны между Венесуэлой и США. В то же время СМИ писали, что Вашингтон может начать наземные бомбардировки с целью свержения диктатора Мадуро.

Напомним, ранее Трамп признал Мадуро террористом и объявил водную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу.

В то же время Мадуро заявил, что президент США раскрыл свои истинные мотивы в отношении Каракаса. Он считает, что США хотят установить в Венесуэле подконтрольную себе власть, которая получит богатства и сделает страну колонией.

США взрыв обстрелы воздушная тревога Венесуэла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
