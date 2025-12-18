Мадуро заявил, что Трамп хочет сменить власть в Венесуэле

Николас Мадуро. Фото: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп раскрыл свои истинные мотивы по отношению к Каракасу. Таким образом Мадуро отреагировал на обвинения Трампа, который обвинил Венесуэлу в краже американской "нефти, земли и других активов".

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Мадуро о Трампе

По словам Мадуро, утверждения Трампа свидетельствует о том, что США на самом деле хотят сменить режим вместе с установлением прав собственности на территорию и ресурсы Венесуэлы.

"Это всего лишь разжигание войны и колониализм, и мы говорили об этом много раз, и теперь все видят правду. Правда открылась", — сказал венесуэльский лидер.

Он считает, что США хотят установить в Венесуэле подконтрольную себе власть, которая ставь богатства и сделает страну колонией.

"Цель в Венесуэле — смена режима, установление марионеточного правительства, которое не продержится и 47 часов, которое передаст Конституцию, суверенитет и все богатства, превратив Венесуэлу в колонию. Этого просто никогда не произойдет", — заявил Мадуро.

Напомним, что 16 декабря (по Вашингтону) Дональд Трамп признал Николаса Мадуро террористом и заявил, что объявляет блокаду для всех подсанкционных нефтяных танкеров в Венесуэле.

Уже 17 декабря ситуация стала накаляться еще больше. В СМИ была информация, что США подняли рядом с Венесуэлой свою авиацию, а Венесуэла в свою очередь приказала своему военно-морскому флоту сопровождать суда, которые перевозят нефтепродукты. Сейчас, в 4 утра, ожидается обращение Трампа к американцам и в СМИ не исключают, что он объявил Венесуэле войну.