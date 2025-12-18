Видео
Трамп заявил, что Венесуэла украла нефть и США хотят ее вернуть

Трамп заявил, что Венесуэла украла нефть и США хотят ее вернуть

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 01:59
Трамп заявил, что США хотят вернуть права на нефть, которые забрала Венесуэла
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла забрала у Вашингтона права на нефть, поэтому Соединенные Штаты намерены их вернуть. Параллельно в регионе накаляется военная обстановка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома, сайт The New York Times и другие медиа.

Читайте также:

Трамп намекает на войну с Венесуэлой

Во вторник, 16 декабря (по Вашингтону), Трамп объявил полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод.

По этой причине журналисты поинтересовались, в чем суть этой блокады, и преследует ли Трамп цель сменить режим действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ответ он сказал следующее:

"Это блокада... Вы помните, они забрали все наши энергетические права. Они забрали всю нашу нефть не так уж давно, и мы хотим ее вернуть, но они ее забрали. Они незаконно ее забрали... Они забрали это, потому что у нас был президент, который, возможно, не следил за ситуацией, но больше они этого делать не будут... Как вы знаете, они выгнали наши компании, и мы хотим это вернуть", — заявил Трамп.

Президент США больше особо не отвечал на вопросы, но отметим, что в 4 утра по Киеву ожидается обращение Трампа к американской нации. Пока неясно, будет ли оно связано с Венесуэлой, но в качестве анонса глава Белого дома сказал журналистам такую фразу:

"Послание этого вечера будет заключаться в том, что мы унаследовали бардак, и наша страна станет сильнее, чем когда-либо прежде", — резюмировал лидер США.

Военная обстановка накаляется

Поздно вечером, 18 декабря, в СМИ отметили, что палубную авиацию США проведено в боевую готовность. В частности, говорилось, что 3 или 4 самолета находятся в небе у берегов Венесуэлы на фоне роста напряженности и сообщений о предстоящем объявлении Трампом войны Каракасу.

При этом некоторые медиа писали, что используются также РЭБ И разведка, отметив, что это полный "пакет" для боевый операций.

Однако есть все же "но". Такой "пакет" точно так же используется для тренировок и патрулирования, и кроме того, Карибский регион — зона постоянного присутствия США, поэтому назвать это сигналом о неизбежном нападении пока сложно.

Тем временем по данным NYT, правительство Венесуэлы приказало своему военно-морскому флоту сопровождать суда, которые перевозят нефтепродукты из порта.

По слова трех источников, несколько судов в сопровождении военно-морского флота отплыли от восточного побережья Венесуэлы в период с Вевера вторника до утра среды. То есть, суда покинули страну всего через несколько часов после того, как Трамп объявил блокаду.

Но издание уточняет важный момент — суда, которые сопровождали конвой, не находились в текущем списке санкций. По этой причине неясно, могул ли они стать объектом блокады, инициированной Трампом.

Карлсон анонсирует войну

Помимо данных в СМИ, скандальный американский журналист Такер Карлсон предположил, что Трамп действительно может в эту ночь объяснить о начале боевых действий против Венесуэлы. Он не знает, будет ли война, но один из конгрессменов заверил его, что "война начнется".

"Члены Конгресса вчера проинформировали, что война приближается и о ней будет объявлено во время обращения Трампа", — сказал он в одном из подкастов.

Напомним, 16 декабря Трамп признал режим Мадуро террористическим, огласив блокаду для всех подсанкционных танкеров в Венесуэле.

Также мы писали, что согласно Reuters, после слов Трампа о Венесуэле, цены нефть поднялись на более чем 1%.

США война Дональд Трамп нефть права Венесуэла
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
