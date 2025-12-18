Трамп заявив, що США хочуть повернути права на нафту, які забрала Венесуела

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявив, що Венесуела забрала у Вашингтона права на нафту, тому Сполучені Штати мають намір їх повернути. Паралельно в регіоні загострюється військова обстановка.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на трансляцію Білого дому, сайт The New York Times та інші медіа.

Трамп натякає на війну з Венесуелою

У вівторок, 16 грудня (за Вашингтоном), Трамп оголосив повну блокаду для підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод.

З цієї причини журналісти поцікавилися, в чому суть цієї блокади, і чи переслідує Трамп мету змінити режим чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У відповідь він сказав наступне:

"Це блокада... Ви пам'ятаєте, вони забрали всі наші енергетичні права. Вони забрали всю нашу нафту не так вже давно, і ми хочемо її повернути, але вони її забрали. Вони незаконно її забрали... Вони забрали це, тому що у нас був президент, який, можливо, не стежив за ситуацією, але більше вони цього робити не будуть... Як ви знаєте, вони вигнали наші компанії, і ми хочемо це повернути", — заявив Трамп.

Президент США більше особливо не відповідав на запитання, але зазначимо, що о 4 ранку за Києвом очікується звернення Трампа до американської нації. Поки незрозуміло, чи буде воно пов'язане з Венесуелою, але як анонс глава Білого дому сказав журналістам таку фразу:

"Послання цього вечора полягатиме в тому, що ми успадкували бардак, і наша країна стане сильнішою, ніж будь-коли раніше", — резюмував лідер США.

Військова обстановка загострюється

Пізно ввечері, 18 грудня, у ЗМІ зазначили, що палубну авіацію США приведено в бойову готовність. Зокрема, йшлося про те, що 3 або 4 літаки перебувають у небі біля берегів Венесуели на тлі зростання напруженості та повідомлень про майбутнє оголошення Трампом війни Каракасу.

При цьому деякі медіа писали, що використовуються також РЕБ і розвідка, зазначивши, що це повний "пакет" для бойових операцій.

Однак є все ж таки "але". Такий "пакет" точно так само використовується для тренувань і патрулювання, і крім того, Карибський регіон — зона постійної присутності США, тому назвати це сигналом про неминучий напад поки складно.

Тим часом за даними NYT, уряд Венесуели наказав своєму військово-морському флоту супроводжувати судна, які перевозять нафтопродукти з порту.

За слова трьох джерел, кілька суден у супроводі військово-морського флоту відпливли від східного узбережжя Венесуели в період з півночі вівторка до ранку середи. Тобто, судна залишили країну всього через кілька годин після того, як Трамп оголосив блокаду.

Але видання уточнює важливий момент — судна, які супроводжували конвой, не перебували в поточному списку санкцій. З цієї причини неясно, чи могли вони стати об'єктом блокади, ініційованої Трампом.

Карлсон анонсує війну

Крім даних у ЗМІ, скандальний американський журналіст Такер Карлсон припустив, що Трамп дійсно може цієї ночі пояснити про початок бойових дій проти Венесуели. Він не знає, чи буде війна, але один із конгресменів запевнив його, що "війна почнеться".

"Члени Конгресу вчора поінформували, що війна наближається і про неї буде оголошено під час звернення Трампа", — сказав він в одному з подкастів.

Нагадаємо, 16 грудня Трамп визнав режим Мадуро терористичним, оголосивши блокаду для всіх підсанкційних танкерів у Венесуелі.

Також ми писали, що згідно з Reuters, після слів Трампа про Венесуелу, ціни на нафту зросли на понад 1%.