Мадуро заявив, що Трамп хоче змінити владу у Венесуелі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що президент США Дональд Трамп розкрив свої справжні мотиви щодо Каракаса. Таким чином Мадуро відреагував на звинувачення Трампа, який звинуватив Венесуелу в крадіжці американської "нафти, землі та інших активів".

Що сказав Мадуро про Трампа

За словами Мадуро, твердження Трампа свідчить про те, що США насправді хочуть змінити режим разом зі встановленням прав власності на територію і ресурси Венесуели.

"Це всього лише розпалювання війни і колоніалізм, і ми говорили про це багато разів, і тепер усі бачать правду. Правда відкрилася", — сказав венесуельський лідер.

Він вважає, що США хочуть встановити у Венесуелі підконтрольну собі владу, яка отримає багатства і зробить країну колонією.

"Мета у Венесуелі — зміна режиму, встановлення маріонеткового уряду, який не протримається і 47 годин, який передасть Конституцію, суверенітет і всі багатства, перетворивши Венесуелу на колонію. Цього просто ніколи не станеться", — заявив Мадуро.

Нагадаємо, що 16 грудня (за Вашингтоном) Дональд Трамп визнав Ніколаса Мадуро терористом і заявив, що оголошує блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів у Венесуелі.

Уже 17 грудня ситуація стала загострюватися ще більше. У ЗМІ була інформація, що США підняли поруч із Венесуелою свою авіацію, а Венесуела, своєю чергою, наказала своєму військово-морському флоту супроводжувати судна, які перевозять нафтопродукти. Наразі, о 4 ранку, очікується звернення Трампа до американців і в ЗМІ не виключають, що він оголосив Венесуелі війну.