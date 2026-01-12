Видео
Главная Новости дня Трамп в очередной раз заявил, что у Зеленского нет карт

Трамп в очередной раз заявил, что у Зеленского нет карт

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 13:38
Трамп заявил, что у Зеленского нет карт и он зависит от США
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского нет карт. По его словам, "у него есть только он".

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью The New York Times в понедельник, 12 января.

Читайте также:

Заявление Трампа о "картах" у Зеленского

Трамп прокомментировал свое заявление о "картах", которое он сказал Зеленскому во время спора в Белом доме в феврале 2025 года.

"Это правда. У него нет карт. У него не было — у него не было карт с первого дня", — заявил лидер США.

Журналист спросил, есть ли сейчас карты у Зеленского, а Трамп ответил отрицательно.

"Нет, он этого не делает. У него есть только одно — Дональд Трамп. Если бы у него не было Дональда Трампа, это было бы полной катастрофой, и он это знает, и европейские лидеры это знают, и все это знают", — добавил американский президент.

Напомним, Новини.LIVE собрали главные заявления Трампа и Зеленского во время спора в Белом доме в феврале прошлого года.

Также Трамп заявлял, что у России "нет карт" на переговорах по завершению войны в Украине.

Владимир Зеленский США война Дональд Трамп Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
