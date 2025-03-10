Трамп говорит, что у РФ "нет карт" на переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России "нет карт" на переговорах по окончанию полномасштабной войны в Украине. Хотя на прошлой неделе лидер США говорил, что они есть.

Об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета, информирует Forbes.

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Общаясь с представителями СМИ, Трамп заявил о необходимости закончить полномасштабную войну России против Украины. В то же время он добавил, что ни Украина, ни Россия "не имеют карт" для ведения переговоров.

"Знаете, я говорил, что у них (у Украины. — Ред.) нет карт. Ни у кого на самом деле нет карт. У России нет карт. Что вам нужно сделать — это заключить соглашение и прекратить убийства. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее остановить", — сказал лидер США.

Кроме того, Трамп надеется, что во время переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии на этой неделе удастся достичь "хорошего результата".

"Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии. Я считаю, что некоторые очень важные вещи могут произойти на этой неделе", — резюмировал Трамп.

Напомним, что ранее президент США говорил, что ожидает от переговоров с Украиной в Саудовской Аравии положительных результатов.

Кроме того, Трамп ответил, когда сможет дать Украине гарантии безопасности. По его словам, сначала надо закончить войну.