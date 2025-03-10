Трамп не відкидає, що через демократів може статися припинення уряду США

Лідер США Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS/File Photo

Президент США Дональд Трамп заявив, що "може статися" призупинення роботи уряду. При цьому зазначив, що якщо це станеться, то це буде вина демократів.

Про це повідомляє CNN.

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Американський президент сказав журналістам, що, на його думку, запропонований тимчасовий законопроєкт про державне фінансування зрештою буде ухвалено.

"Демократи хочуть цього. Вони хочуть зруйнувати країну. Тож я не можу вам сказати, але це може статися. Цього не повинно було статися, і, ймовірно, не станеться. Я думаю, що CR буде ухвалено. Подивимося. Але це може статися, ніколи не знаєш", — заявив Трамп журналістам у неділю.

Очікується, що Палата представників, яку очолюють республіканці, проголосує за схвалену Трампом резолюцію про продовження роботи у вівторок, оскільки державне фінансування вичерпається до кінця тижня.

Цей захід забезпечує фінансування уряду до 30 вересня і покликаний виграти час для Трампа і лідерів Республіканської партії, щоб провести ключові пункти порядку денного президента через Конгрес цього літа.

"Палата представників і Сенат підготували, за обставин, що склалися, дуже хороший законопроєкт про фінансування! Усі республіканці повинні проголосувати (Будь ласка!) ЗА наступного тижня", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, днями Трамп зробив заяву, в якій обговорив економічну ситуацію в США і майбутні зміни в тарифній політиці країни. Зокрема, він заявив, що Америку "всі обікрали до нитки".

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