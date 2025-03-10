Трамп не исключает, что из-за демократов может случиться приостановка правительства США

Лидер США Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS/File Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что "может произойти" приостановка работы правительства. При этом отметил, что если это случится, то это будет вина демократов.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Трамп о возможной приостановке работы правительства

Американский президент сказал журналистам, что по его мнению, предложенный временный законопроект о государственном финансировании в конечном итоге будет принят.

"Демократы хотят этого. Они хотят разрушить страну. Так что я не могу вам сказать, но это может произойти. Этого не должно было произойти, и, вероятно, не произойдет. Я думаю, что CR будет принят. Посмотрим. Но это может произойти, никогда не знаешь", — заявил Трамп журналистам в воскресенье.

Ожидается, что Палата представителей, которую возглавляют республиканцы, проголосует по одобренной Трампом резолюции о продолжении работы во вторник, поскольку государственное финансирование иссякнет к концу недели.

Данная мера обеспечивает финансирование правительства до 30 сентября и призвана выиграть время для Трампа и лидеров Республиканской партии, чтобы провести ключевые пункты повестки дня президента через Конгресс этим летом.

"Палата представителей и Сенат подготовили, в сложившихся обстоятельствах, очень хороший законопроект о финансировании! Все республиканцы должны проголосовать (Пожалуйста!) ЗА на следующей неделе", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, на днях Трамп сделал заявление, в котором обговорил экономическую ситуацию в США и будущие изменения в тарифной политике страны. В частности, он заявил, что Америку "все обокрали до нитки".

Также мы писали, что президент США решил ограничить влияние миллиардера Илона Маска на правительственные решения.