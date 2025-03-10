Трамп каже, що у РФ "немає карт" на переговорах щодо України

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Росії "немає карт" на переговорах щодо закінчення повномасштабної війни в Україні. Хоча минулого тижня лідер США казав, що вони є.

Про це Трамп сказав журналістам на борту літака, інформує Forbes.

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Спілкуючись із представниками ЗМІ, Трамп заявив про необхідність закінчити повномасштабну війну Росії проти України. Водночас він додав, що ні Україна, ні Росія "не мають карт" для ведення переговорів.

"Знаєте, я казав, що у них (в України. — Ред.) немає карт. Ні в кого насправді немає карт. У Росії немає карт. Що вам потрібно зробити — це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити", — сказав лідер США.

Крім того, Трамп надіється, що під час переговорів делегацій США та України у Саудівській Аравії цього тижня вдасться досягти "хорошого результату".

"Думаю, у нас буде хороший результат у Саудівській Аравії. Я вважаю, що деякі дуже важливі речі можуть статися цього тижня", — резюмував Трамп.

Нагадаємо, що раніше президент США говорив, що очікує від переговорів з Україною у Саудівській Аравії позитивних результатів.

Крім того, Трамп відповів, коли зможе дати Україні гарантії безпеки. За його словами, спершу треба закінчити війну.