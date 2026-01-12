Трамп заявив, що в Зеленського немає карт і він залежить від США

Трамп вкотре заявив, що у Зеленського немає карт
Американський президент Дональд Трамп вкотре заявив, що в українського лідера Володимира Зеленського немає карт. За його словами, "в нього є лише він".
Про це Дональд Трамп сказав в інтерв’ю The New York Times у понеділок, 12 січня.
Заява Трампа про "карти" в Зеленського
Трамп прокоментував свою заяву про "карти", яку він сказав Зеленському під час суперечки в Білому домі у лютому 2025 року.
"Це правда. У нього немає карт. У нього не було — у нього не було карт з першого дня", — заявив лідер США.
Журналіст запитав, чи є наразі карти в Зеленського, а Трамп відповів негативно.
"Ні, він цього не робить. У нього є лише одне — Дональд Трамп. Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б повною катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають", — додав американський президент.
