Трамп заявив, що в Зеленського немає карт і він залежить від США

Американський президент Дональд Трамп вкотре заявив, що в українського лідера Володимира Зеленського немає карт. За його словами, "в нього є лише він".

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв’ю The New York Times у понеділок, 12 січня.

Заява Трампа про "карти" в Зеленського

Трамп прокоментував свою заяву про "карти", яку він сказав Зеленському під час суперечки в Білому домі у лютому 2025 року.

"Це правда. У нього немає карт. У нього не було — у нього не було карт з першого дня", — заявив лідер США.

Журналіст запитав, чи є наразі карти в Зеленського, а Трамп відповів негативно.

"Ні, він цього не робить. У нього є лише одне — Дональд Трамп. Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б повною катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають", — додав американський президент.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали головні заяви Трампа та Зеленського під час суперечки в Білому домі у лютому минулого року.

Також Трамп заявляв, що у Росії "немає карт" на переговорах щодо завершення війни в Україні.