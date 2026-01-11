Трамп приказал разработать план силового захвата Гренландии — что известно

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп приказал командованию Сил специальных операций подготовить план возможного вторжения в Гренландию. Однако идея силового сценария пока заблокирована военным руководством.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации источников, инициативу активно продвигает радикальное крыло окружения Трампа — так называемые "ястребы" во главе с политическим советником Стивеном Миллером. Они, якобы вдохновившись предыдущими операциями США за рубежом, настаивают на быстром захвате острова, прежде чем это смогут сделать Россия или Китай.

В то же время высшие военные чины США выступили против такого сценария. В частности, Объединенный комитет начальников штабов заявил, что подобная операция была бы незаконной и не получила бы поддержки Конгресса.

По информации источников, президент поручил Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить соответствующий план, однако военные пытались отвлечь его от этой идеи, предлагая менее конфликтные варианты.

"Они пытались отвлечь Трампа, обсуждая менее противоречивые меры, в частности перехват российских "кораблей-призраков" — тайной сети сотен судов, которые Москва использует для обхода западных санкций, — или возможный удар по Ирану", — отметил один из собеседников издания.

Британские дипломаты считают, что мотивы Трампа могут быть связаны и с внутренней политикой. По их оценкам, президент США стремится отвлечь внимание избирателей от экономических проблем накануне промежуточных выборов, после которых он рискует потерять контроль над Конгрессом.

В то же время силовой сценарий по Гренландии поставил бы Трампа в жесткое противостояние с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и мог бы фактически разрушить единство НАТО.

Дипломаты уже смоделировали так называемый эскалационный сценарий, при котором США применяют военную силу или политическое давление, чтобы разорвать связи Гренландии с Данией. В худшем случае это может привести к "разрушению НАТО изнутри".

Некоторые европейские чиновники подозревают, что именно к такому развитию событий и стремится радикальное крыло движения MAGA в окружении Трампа. Поскольку Конгресс не позволит США официально выйти из НАТО, оккупация Гренландии могла бы заставить европейские страны самостоятельно покинуть Альянс.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США рассматривают несколько сецнариев по Гренландии.

А также стало известно, что заявления Трампа о намерениях контролировать Гренландию вызвали скачок акций, связанных с островом.