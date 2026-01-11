Трамп наказав розробити план силового захоплення Гренландії — що відомо

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп наказав командуванню Сил спеціальних операцій підготувати план можливого вторгнення в Гренландію. Однак ідея силового сценарію наразі заблокована військовим керівництвом.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Реклама

Читайте також:

Трамп прагне захопити Гренландію

За інформацією джерел, ініціативу активно просуває радикальне крило оточення Трампа — так звані "яструби" на чолі з політичним радником Стівеном Міллером. Вони, нібито надихнувшись попередніми операціями США за кордоном, наполягають на швидкому захопленні острова, перш ніж це зможуть зробити Росія або Китай.

Водночас вищі військові чини США виступили проти такого сценарію. Зокрема, Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що подібна операція була б незаконною та не отримала б підтримки Конгресу.

За інформацією джерел, президент доручив Об'єднаному командуванню спеціальних операцій (JSOC) підготувати відповідний план, однак військові намагалися відвернути його від цієї ідеї, пропонуючи менш конфліктні варіанти.

"Вони намагалися відволікти Трампа, обговорюючи менш суперечливі заходи, зокрема перехоплення російських "кораблів-привидів" — таємної мережі сотень суден, які Москва використовує для обходу західних санкцій, — або можливий удар по Ірану", — зазначив один зі співрозмовників видання.

Британські дипломати вважають, що мотиви Трампа можуть бути пов'язані й із внутрішньою політикою. За їхніми оцінками, президент США прагне відволікти увагу виборців від економічних проблем напередодні проміжних виборів, після яких він ризикує втратити контроль над Конгресом.

Водночас силовий сценарій щодо Гренландії поставив би Трампа у жорстке протистояння з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і міг би фактично зруйнувати єдність НАТО.

Дипломати вже змоделювали так званий ескалаційний сценарій, за якого США застосовують військову силу або політичний тиск, щоб розірвати зв'язки Гренландії з Данією. У найгіршому випадку це може призвести до "руйнування НАТО зсередини".

Деякі європейські чиновники підозрюють, що саме такого розвитку подій і прагне радикальне крило руху MAGA в оточенні Трампа. Оскільки Конгрес не дозволить США офіційно вийти з НАТО, окупація Гренландії могла б змусити європейські країни самостійно залишити Альянс.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США розглядають декілька сецнаріїв щодо Гренландії.

А також стало відомо, що заяви Трампа щодо намірів контролювати Гренландію викликали стрибок акцій, пов'язаних з островом.