Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У США розглядають декілька варіантів щодо Гренландії, — ЗМІ

У США розглядають декілька варіантів щодо Гренландії, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 08:39
США розглядають різні варіанти контролю над Гренландією
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Сполучених Штатах Америки розглядають декілька варіантів встановлення контролю над Гренландією. Зокрема, йдеться про можливе використання армії.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Плани США щодо Гренландії

Посадовець адміністрації Штатів наголосив, що питання Гренландії є "пріоритетом національної безпеки" США.

"Президент і його команда обговорюють різні варіанти досягнення цієї важливої зовнішньополітичної мети, і, звичайно, використання збройних сил США завжди в розпорядженні головнокомандувача", — зазначив він.

Крім того, посадовець наголосив, що заяви лідерів НАТО щодо підтримки Гренландії не відлякали президента США Дональда Трампа щодо ідеї.

"Це нікуди не дінеться", — сказав він щодо прагнення Трампа придбати Гренландію протягом решти трьох років його каденції.

За словами посадовця, у Білому домі тривають активні обговорення можливих способів контролю над Гренландією, при цьому розглядається кілька різних варіантів.

Розглядаються варіанти придбання Гренландії США або укладення договору про вільну асоціацію, проте останній варіант не відповідає планам Трампа перетворити острів на територію США. Водночас американський президент віддає перевагу дипломатії.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен застерегла Штати від планів щодо Гренландії.

Раніше Трамп заявляв, що для США потрібна Гренландія для забезпечення національної безпеки.

США НАТО Дональд Трамп Гренландія політики
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації