США розглядають різні варіанти контролю над Гренландією

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Сполучених Штатах Америки розглядають декілька варіантів встановлення контролю над Гренландією. Зокрема, йдеться про можливе використання армії.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

Плани США щодо Гренландії

Посадовець адміністрації Штатів наголосив, що питання Гренландії є "пріоритетом національної безпеки" США.

"Президент і його команда обговорюють різні варіанти досягнення цієї важливої зовнішньополітичної мети, і, звичайно, використання збройних сил США завжди в розпорядженні головнокомандувача", — зазначив він.

Крім того, посадовець наголосив, що заяви лідерів НАТО щодо підтримки Гренландії не відлякали президента США Дональда Трампа щодо ідеї.

"Це нікуди не дінеться", — сказав він щодо прагнення Трампа придбати Гренландію протягом решти трьох років його каденції.

За словами посадовця, у Білому домі тривають активні обговорення можливих способів контролю над Гренландією, при цьому розглядається кілька різних варіантів.

Розглядаються варіанти придбання Гренландії США або укладення договору про вільну асоціацію, проте останній варіант не відповідає планам Трампа перетворити острів на територію США. Водночас американський президент віддає перевагу дипломатії.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен застерегла Штати від планів щодо Гренландії.

Раніше Трамп заявляв, що для США потрібна Гренландія для забезпечення національної безпеки.