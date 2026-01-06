Данія попередила США через заяви Трампа щодо Гренландії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

На тлі заяв щодо намірів США стосовно Гренландії прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен публічно звернулася до американської адміністрації з жорстким сигналом. Очільниця данського уряду нагадала, що позиція Копенгагена залишається незмінною.

Про це повідомляє CNN.

Реклама

Читайте також:

Метте Фредеріксен застерегла США від зазіхань на Гренландію

За її словами, Данія неодноразово чітко окреслювала своє бачення статусу острова, а влада Гренландії прямо заявляла про небажання входити до складу Сполучених Штатів. Фредеріксен підкреслила, що це питання не є предметом торгу й не може вирішуватися без волі самих гренландців.

Водночас прем'єр-міністерка звернула увагу на небезпечність навіть гіпотетичних розмов про силовий сценарій особливо з огляду на його попередні різкі дії на міжнародній арені, зокрема у Венесуелі. Саме це, за її словами, посилює тривогу в Копенгагені.

"Перш за все, я думаю, що потрібно серйозно ставитися до президента США, коли він каже, що хоче Гренландію", — заявила Фредеріксен

Фредеріксен наголосила, що можливі військові кроки США проти будь-якої держави — члена НАТО матимуть руйнівні наслідки для всієї системи колективної безпеки.

За її оцінкою, у такому разі буде поставлено під сумнів саму основу Альянсу та архітектуру безпеки, яка діяла в Європі та Північній Атлантиці з часу завершення Другої світової війни.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США вже розробляють план, як приєднати Гренландію або розробити угоду.

Раніше Дональд Трамп пояснював, чому вважає необхідним приєднання Гренландії.