Данія попередила США через заяви Трампа щодо Гренландії

Данія заявила про ризик краху НАТО через США та Гренландію
На тлі заяв щодо намірів США стосовно Гренландії прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен публічно звернулася до американської адміністрації з жорстким сигналом. Очільниця данського уряду нагадала, що позиція Копенгагена залишається незмінною.
Про це повідомляє CNN.
Метте Фредеріксен застерегла США від зазіхань на Гренландію
За її словами, Данія неодноразово чітко окреслювала своє бачення статусу острова, а влада Гренландії прямо заявляла про небажання входити до складу Сполучених Штатів. Фредеріксен підкреслила, що це питання не є предметом торгу й не може вирішуватися без волі самих гренландців.
Водночас прем'єр-міністерка звернула увагу на небезпечність навіть гіпотетичних розмов про силовий сценарій особливо з огляду на його попередні різкі дії на міжнародній арені, зокрема у Венесуелі. Саме це, за її словами, посилює тривогу в Копенгагені.
"Перш за все, я думаю, що потрібно серйозно ставитися до президента США, коли він каже, що хоче Гренландію", — заявила Фредеріксен
Фредеріксен наголосила, що можливі військові кроки США проти будь-якої держави — члена НАТО матимуть руйнівні наслідки для всієї системи колективної безпеки.
За її оцінкою, у такому разі буде поставлено під сумнів саму основу Альянсу та архітектуру безпеки, яка діяла в Європі та Північній Атлантиці з часу завершення Другої світової війни.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, США вже розробляють план, як приєднати Гренландію або розробити угоду.
Раніше Дональд Трамп пояснював, чому вважає необхідним приєднання Гренландії.
