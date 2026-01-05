Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа прибрати руки геть від Гренландії

Скандальне повідомлення радикальної трампістки, дружини помічника Трампа. Фото: Скриншот

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала Дональда Трампа "припинити погрози" щодо захоплення Гренландії. Це сталось після нахабного повідомлення в соцмережі дружини помічника президента США та слів Трампа в інтерв'ю про те, що Гренландія потрібна для безпеки США.

Про це повідомляє BBC.

Досить погроз Гренландії

Метте Фредеріксен сказала: "Абсолютно немає сенсу говорити про необхідність захоплення Гренландією Сполученими Штатами", додавши: "США не мають права анексувати жодну з трьох країн у данському королівстві".

Така реакція прем'єрки Данії стала результатом того, що Кеті Міллер — дружина одного з помічників Трампа, Стівена Міллера — опублікувала у X (Twitter) карту Гренландії у кольорах американського прапора поруч із словом "SOON" (Незабаром).

Крім того, в свіжому інтерв'ю The Atlantic Трамп заявив, що "острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки Америки".

У своїй заяві Фредеріксен сказала, що звертається до США "дуже прямо". Вона нагадала, що Данія — "а отже й Гренландія" — є членом НАТО і підпадає під гарантію безпеки альянсу. Данія вже мала оборонну угоду зі США, яка надала їй доступ до Гренландії, сказала вона, і Данія збільшила інвестиції в безпеку в Арктичному регіоні.

Нагадаємо, що влітку 2025 року Дональд Трамп не виключив можливість силового втручання в Гренландію. За його словами, "щось може статися".

Раніше премʼєр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що країна не буде підкорятися зовнішньому тиску.