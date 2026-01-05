Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Досить погроз — Данія відповіла на зазіхання Трампа на Гренландію

Досить погроз — Данія відповіла на зазіхання Трампа на Гренландію

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 05:34
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа прибрати руки геть від Гренландії
Скандальне повідомлення радикальної трампістки, дружини помічника Трампа. Фото: Скриншот

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала Дональда Трампа "припинити погрози" щодо захоплення Гренландії. Це сталось після нахабного повідомлення в соцмережі дружини помічника президента США та слів Трампа в інтерв'ю про те, що Гренландія потрібна для безпеки США.

Про це повідомляє BBC.

Реклама
Читайте також:

Досить погроз Гренландії

Метте Фредеріксен сказала: "Абсолютно немає сенсу говорити про необхідність захоплення Гренландією Сполученими Штатами", додавши: "США не мають права анексувати жодну з трьох країн у данському королівстві".

Така реакція прем'єрки Данії стала результатом того, що Кеті Міллер — дружина одного з помічників Трампа, Стівена Міллера — опублікувала у X (Twitter) карту Гренландії у кольорах американського прапора поруч із словом "SOON" (Незабаром).

Крім того, в свіжому інтерв'ю The Atlantic Трамп заявив, що "острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки Америки".

У своїй заяві Фредеріксен сказала, що звертається до США "дуже прямо". Вона нагадала, що Данія — "а отже й Гренландія" — є членом НАТО і підпадає під гарантію безпеки альянсу. Данія вже мала оборонну угоду зі США, яка надала їй доступ до Гренландії, сказала вона, і Данія збільшила інвестиції в безпеку в Арктичному регіоні.

Нагадаємо, що влітку 2025 року Дональд Трамп не виключив можливість силового втручання в Гренландію. За його словами, "щось може статися".

Раніше премʼєр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що країна не буде підкорятися зовнішньому тиску.

США НАТО Дональд Трамп Данія Гренландія погрози
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації