Україна
Нам потрібна Гренландія — Трамп зробив нову гучну заяву

Нам потрібна Гренландія — Трамп зробив нову гучну заяву

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 22:06
Трамп заявив, що США необхідна Гренландія — деталі
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібна Гренландія. Він наголосив, що острів має ключове стратегічне значення для національної безпеки Америки.

Про це він заявив під час розмови з виданням The Atlantic.

Читайте також:

Трамп заявив про важливість Гренландії для США

За словами глави Білого дому, острів опинився в центрі геополітичного протистояння через активну присутність російських і китайських суден у регіоні.

"Нам справді потрібна Гренландія. Вона оточена російськими та китайськими кораблями. Вона потрібна нам для оборони", — наголосив Трамп.

Водночас президент США ухилився від прямої відповіді на запитання, чи може сценарій, реалізований у Венесуелі, свідчити про готовність Вашингтона застосувати військову силу для встановлення контролю над Гренландією, яка є автономною територією у складі Королівства Данія.

За його словами, кожен має сам зробити висновки щодо того, що означають дії США у Венесуелі в контексті майбутнього Гренландії.

Крім того, Трамп окремо наголосив на тому, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес мусить виконати вимоги Вашингтона.

"Якщо вона не зробить те, що правильно, вона заплатить дуже велику ціну, ймовірно, більшу, ніж Мадуро", — додав американський лідер.

Нагадаємо, що у США відбуваються протести через події у Венесуелі. Люди вимагають Трампа припинити військові дії в країні.

А також стало відомо, коли Рада безпеки ООН розгляне операцію США у Венесуелі.

США Дональд Трамп Данія Гренландія Венесуела
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
