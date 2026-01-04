Відео
У США пройшли протести проти операції Трампа у Венесуелі — ЗМІ

У США пройшли протести проти операції Трампа у Венесуелі — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 08:57
У США пройшли протести проти операції Трампа у Венесуелі — що відомо
Демонстрант махає венесуельським прапором під час протесту проти військових дій США. Фото: Reuters

По всій території Сполучених Штатів у суботу 3 січня пройшли численні протести після військової операції президента Дональда Трампа у Венесуелі. Демонстранти також виступили проти викрадення президента Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес.

Про це повідомило CNN.

Протести у США

У великих містах США, таких як Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго та Лос-Анджелес натовпи кількістю до 100 осіб пройшли маршем, скандуючи та розмахуючи венесуельськими прапорами, незважаючи на мороз та дощ. Вони висловили свою думку проти військового удару.

Хоча деякі венесуельці в США святкували цю новину, багато протестувальників тримали плакати з такими фразами, як "Ні війни у Венесуелі" та "США не можна чіпати Латинську Америку". Це вказує на зростаюче розчарування через потенційну війну за нафту, запаси якої Венесуела має найбільші у світі.

 "Вони не бачать справжніх людей, які намагаються жити своїм життям. Ось чому вони бомбардують цю країну посеред ночі", — сказав CNN Камерон Герт, організатор Партії соціалізму, під час протесту в Лос-Анджелесі.

Оскільки Мадуро наступного тижня висунуть звинувачення у незаконному обігу наркотиків та зброї, на неділю заплановано нові протести.

 "Поки США ведуть імперіалістичну війну, наша державна інфраструктура та соціальні програми всередині країни страждають. Ми не хочемо, щоб наші державні кошти підживлювали війну, і ми не хочемо, щоб наш уряд вів війну проти суверенної держави Венесуела!", — заявив Антивоєнний комітет Чикаго.

Нагадаємо, що оприлюднено кадри із Мадуро після доставки у США. Його с дружиною перевезли до центру тримання під вартою.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував операцію США у Венесуелі. Він зазначив, що США знають, що їм робити далі.

США Дональд Трамп протести Венесуела Ніколас Мадуро
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
