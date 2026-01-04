Білий дім опублікував кадри із Мадуро у США

Ніколас Мадуро у США. Фото: CNN

Оприлюднено кадри із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро після його доставки у Сполучені Штатів. Мадуро с дружиною перевезли до центру тримання під вартою, розташованого у Брукліні на півдні Нью-Йорка.

Про це повідомляють CNN.

Доставка Мадуро до США

Затриманий президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес перебувають у Нью-Йорку після масштабної військової операції США у Венесуелі. Його утримують у слідчому ізоляторі в Брукліні. У федеральному суді Манхеттена Мадуро будуть пред'явлені звинувачення у незаконному зберіганні наркотиків та зброї.

Ніколас Мадуро під вартою. Фото:CNN

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон керуватиме країною, доки не відбудеться перехід влади. Він також зазначив, що США конфіскують запаси нафти Венесуели. Верховний суд Венесуели зобов'язав віце-президентку Делсі Родрігес взяти на себе повноваження та обов'язки виконуючого обов'язки президента. Тим часом лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо закликала взяти владу до своїх рук.

Ніколас Мадуро доставлений у США. Фото:CNN

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес американські війська витягли зі спальні під час рейду, який призвів до їхнього затримання. Пару схопили посеред ночі, коли вони спали. За словами американського чиновника, рейд, здійснений елітним підрозділом "Дельта" армії США, не призвів до жодних жертв серед американців.

Трамп заявив: президента Ніколаса Мадуро та його дружину вивезли з країни. За словами американського лідера, США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на операцію США у Венесуелі. Він прокоментував захоплення Ніколаса Мадуро, зазначивши, що США знають, що їм робити далі.