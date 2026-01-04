Видео
Белый дом опубликовал кадры с Мадуро после его доставки в США

Белый дом опубликовал кадры с Мадуро после его доставки в США

Дата публикации 4 января 2026 07:40
Белый дом опубликовал кадры с Мадуро в США
Николас Мадуро в США. Фото: CNN

Обнародованы кадры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро после его доставки в Соединенные Штаты. Мадуро с женой перевезли в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Об этом сообщают CNN.

Читайте также:

Доставка Мадуро в США

Задержанный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес находятся в Нью-Йорке после масштабной военной операции США в Венесуэле. Его удерживают в следственном изоляторе в Бруклине. В федеральном суде Манхэттена Мадуро будут предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотиков и оружия.

None - фото 1
Николас Мадуро под стражей. Фото:CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет руководить страной, пока не произойдет переход власти. Он также отметил, что США конфискуют запасы нефти Венесуэлы. Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес взять на себя полномочия и обязанности исполняющего обязанности президента. Тем временем лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо призвала взять власть в свои руки.

None - фото 2
Николас Мадуро доставлен в США. Фото:CNN

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес американские войска вытащили из спальни во время рейда, который привел к их задержанию. Пару схватили посреди ночи, когда они спали. По словам американского чиновника, рейд, осуществленный элитным подразделением "Дельта" армии США, не привел ни к каким жертвам среди американцев.

Трамп заявил: президента Николаса Мадуро и его жену вывезли из страны. По словам американского лидера, США успешно провели масштабную операцию против Венесуэлы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на операцию США в Венесуэле. Он прокомментировал захват Николаса Мадуро, отметив, что США знают, что им делать дальше.

