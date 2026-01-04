Видео
Главная Новости дня В США прошли протесты против операции Трампа в Венесуэле — СМИ

В США прошли протесты против операции Трампа в Венесуэле — СМИ

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 08:57
В США прошли протесты против операции Трампа в Венесуэле - что известно
Демонстрант машет венесуэльским флагом во время протеста против военных действий США. Фото: Reuters

По всей территории Соединенных Штатов в субботу 3 января прошли многочисленные протесты после военной операции президента Дональда Трампа в Венесуэле. Демонстранты также выступили против похищения президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Об этом сообщило CNN.

Протесты в США

В крупных городах США, таких как Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго и Лос-Анджелес толпы количеством до 100 человек прошли маршем, скандируя и размахивая венесуэльскими флагами, несмотря на мороз и дождь. Они выразили свое мнение против военного удара.

Хотя некоторые венесуэльцы в США праздновали эту новость, многие протестующие держали плакаты с такими фразами, как "Нет войне в Венесуэле" и "США нельзя трогать Латинскую Америку". Это указывает на растущее разочарование из-за потенциальной войны за нефть, запасы которой Венесуэла имеет крупнейшие в мире.

"Они не видят настоящих людей, которые пытаются жить своей жизнью. Вот почему они бомбардируют эту страну посреди ночи", — сказал CNN Камерон Герт, организатор Партии социализма, во время протеста в Лос-Анджелесе.

Поскольку Мадуро на следующей неделе предъявят обвинения в незаконном обороте наркотиков и оружия, на воскресенье запланированы новые протесты.

"Пока США ведут империалистическую войну, наша государственная инфраструктура и социальные программы внутри страны страдают. Мы не хотим, чтобы наши государственные средства подпитывали войну, и мы не хотим, чтобы наше правительство вело войну против суверенного государства Венесуэла!", — заявил Антивоенный комитет Чикаго.

Напомним, что обнародованы кадры с Мадуро после доставки в США. Его с женой перевезли в центр содержания под стражей.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию США в Венесуэле. Он отметил, что США знают, что им делать дальше.

США Дональд Трамп протесты Венесуэла Николас Мадуро
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
