Головна Новини дня Радбез ООН у понеділок розгляне дії США у Венесуелі — деталі

Радбез ООН у понеділок розгляне дії США у Венесуелі — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 13:49
Радбез ООН у понеділок розгляне дії США у Венесуелі – що відомо
Радбез ООН. Фото ілюстративне: Reuters

Колумбія ініціювала засідання Ради Безпеки ООН у понеділок, 5 грудня. Причиною є те, що Сполучені Штати напали на Венесуелу та захопили її президента Ніколаса Мадуро під час нічної операції.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Засідання Разбезу ООН щодо Венесуели

Посол Венесуели в ООН Самуель Монкада заявив, що США порушили основоположний Статут ООН, в якому зазначено те, що усі члени утримуються у своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. зустріч ради з 15 членів, повідомили дипломати

"Це колоніальна війна, спрямована на знищення нашої республіканської форми правління, вільно обраної нашим народом, та на нав’язування маріонеткового уряду, який дозволяє розграбування наших природних ресурсів, включаючи найбільші у світі запаси нафти", — написав у листі в суботу Раді Безпеки ООН посол Венесуели в ООН Самуель Монкада.

Стефан Дюжаррік, речник генсека ООН Антоніу Гутерріша заявив, що нічні військові дії США у Венесуелі створюють "небезпечний прецедент". Колумбію у її ініціативі підтримали Росія та Китай.

Нагадаємо, що оприлюднено фото із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро після його доставки у США. Мадуро с дружиною перевезли у Бруклін на півдні Нью-Йорка.

Раніше ми також інформували, що У США у суботу 3 січня пройшли протести після військової операції президента Дональда Трампа у Венесуелі. Демонстранти також виступили проти викрадення президента Ніколаса Мадуро.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
