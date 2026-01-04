Совбез ООН в понедельник рассмотрит действия США в Венесуэле - что известно

Видео
Главная Новости дня Совбез ООН в понедельник рассмотрит действия США в Венесуэле

Совбез ООН в понедельник рассмотрит действия США в Венесуэле

Дата публикации 4 января 2026 13:49
Совбез ООН. Фото иллюстративное: Reuters

Колумбия инициировала заседание Совета Безопасности ООН в понедельник, 5 декабря. Причиной является то, что Соединенные Штаты напали на Венесуэлу и захватили ее президента Николаса Мадуро во время ночной операции.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Заседание Разбега ООН по Венесуэле

Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада заявил, что США нарушили основополагающий Устав ООН, в котором указано то, что все члены воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. встреча совета из 15 членов, сообщили дипломаты

"Это колониальная война, направленная на уничтожение нашей республиканской формы правления, свободно избранной нашим народом, и на навязывание марионеточного правительства, которое позволяет разграбление наших природных ресурсов, включая крупнейшие в мире запасы нефти", — написал в письме в субботу Совету Безопасности ООН посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада.

Стефан Дюжаррик, представитель генсека ООН Антониу Гутерриша заявил, что ночные военные действия США в Венесуэле создают "опасный прецедент". Колумбию в ее инициативе поддержали Россия и Китай.

Напомним, что обнародовано фото с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро после его доставки в США. Мадуро с женой перевезли в Бруклин на юге Нью-Йорка.

Ранее мы также информировали, что в США в субботу 3 января прошли протесты после военной операции президента Дональда Трампа в Венесуэле. Демонстранты также выступили против похищения президента Николаса Мадуро.

США Китай ООН Колумбия Россия Венесуэла
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
