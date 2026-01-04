Трамп заявил, что США необходима Гренландия — детали

Нам нужна Гренландия — Трамп сделал новое громкое заявление
Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам нужна Гренландия. Он подчеркнул, что остров имеет ключевое стратегическое значение для национальной безопасности Америки.
Об этом он заявил во время разговора с изданием The Atlantic.
Трамп заявил о важности Гренландии для США
По словам главы Белого дома, остров оказался в центре геополитического противостояния из-за активного присутствия российских и китайских судов в регионе.
"Нам действительно нужна Гренландия. Она окружена российскими и китайскими кораблями. Она нужна нам для обороны", — подчеркнул Трамп.
В то же время президент США уклонился от прямого ответа на вопрос, может ли сценарий, реализованный в Венесуэле, свидетельствовать о готовности Вашингтона применить военную силу для установления контроля над Гренландией, которая является автономной территорией в составе Королевства Дания.
По его словам, каждый должен сам сделать выводы относительно того, что означают действия США в Венесуэле в контексте будущего Гренландии.
Кроме того, Трамп отдельно отметил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес должна выполнить требования Вашингтона.
"Если она не сделает то, что правильно, она заплатит очень большую цену, вероятно, большую, чем Мадуро", — добавил американский лидер.
