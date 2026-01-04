Трамп заявил, что США необходима Гренландия — детали

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам нужна Гренландия. Он подчеркнул, что остров имеет ключевое стратегическое значение для национальной безопасности Америки.

Об этом он заявил во время разговора с изданием The Atlantic.

По словам главы Белого дома, остров оказался в центре геополитического противостояния из-за активного присутствия российских и китайских судов в регионе.

"Нам действительно нужна Гренландия. Она окружена российскими и китайскими кораблями. Она нужна нам для обороны", — подчеркнул Трамп.

В то же время президент США уклонился от прямого ответа на вопрос, может ли сценарий, реализованный в Венесуэле, свидетельствовать о готовности Вашингтона применить военную силу для установления контроля над Гренландией, которая является автономной территорией в составе Королевства Дания.

По его словам, каждый должен сам сделать выводы относительно того, что означают действия США в Венесуэле в контексте будущего Гренландии.

Кроме того, Трамп отдельно отметил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес должна выполнить требования Вашингтона.

"Если она не сделает то, что правильно, она заплатит очень большую цену, вероятно, большую, чем Мадуро", — добавил американский лидер.

Напомним, что в США проходят протесты из-за событий в Венесуэле. Люди требуют Трампа прекратить военные действия в стране.

А также стало известно, когда Совет безопасности ООН рассмотрит операцию США в Венесуэле.