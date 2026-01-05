Премьер Дании Метте Фредериксен призвала Трампа убрать руки прочь от Гренландии

Скандальное сообщение радикальной трампистки, жены помощника Трампа. Фото: Скриншот

Премьер Дании Метте Фредериксен призвала Дональда Трампа "прекратить угрозы" по захвату Гренландии. Это произошло после наглого сообщения в соцсети жены помощника президента США и слов Трампа в интервью о том, что Гренландия нужна для безопасности США.

Достаточно угроз Гренландии

SOON pic.twitter.com/XU6VmZxph3 - Katie Miller (@KatieMiller) 3 января 2026 года

Метте Фредериксен сказала: "Абсолютно нет смысла говорить о необходимости захвата Гренландии Соединенными Штатами", добавив: "США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран в датском королевстве".

Такая реакция премьера Дании стала результатом того, что Кэти Миллер — жена одного из помощников Трампа, Стивена Миллера — опубликовала в X (Twitter) карту Гренландии в цветах американского флага рядом со словом "SOON" (Скоро).

Кроме того, в свежем интервью The Atlantic Трамп заявил, что "остров окружен российскими и китайскими кораблями, поэтому имеет ключевое значение для безопасности Америки".

В своем заявлении Фредериксен сказала, что обращается к США "очень прямо". Она напомнила, что Дания — "а значит и Гренландия" — является членом НАТО и подпадает под гарантию безопасности альянса. Дания уже имела оборонное соглашение с США, которое предоставило ей доступ к Гренландии, сказала она, и Дания увеличила инвестиции в безопасность в Арктическом регионе.

Напомним, что летом 2025 года Дональд Трамп не исключил возможность силового вмешательства в Гренландию. По его словам, "что-то может произойти".

Ранее премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что страна не будет подчиняться внешнему давлению.