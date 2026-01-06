Відео
Головна Новини дня У Білому домі готують угоду про статус Гренландії — The Economist

У Білому домі готують угоду про статус Гренландії — The Economist

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 12:26
США шукають новий формат домовленостей із Гренландією — The Economist
Президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

У Вашингтоні опрацьовують можливі сценарії домовленостей із Гренландією, які згодом можуть бути винесені на обговорення з керівництвом острова. В адміністрації президента США розглядають варіант укладення угоди про вільну асоціацію як альтернативу більш радикальним сценаріям.

Про це пише The Economist із посиланням на власні джерела.

Читайте також:

США хочу запропонувати Гренландії співпрацю по угоді

Йдеться про модель співпраці, за якої США беруть на себе фінансову підтримку партнера та питання безпеки й оборони, тоді як територія зберігає власне самоврядування і контроль над внутрішніми справами.

Аналогічні угоди Вашингтон уже має з кількома тихоокеанськими державами, які формально залишаються автономними, але покладаються на США у стратегічних питаннях.

За оцінкою видання, нинішній підхід американської сторони спрямований на зміну балансу відносин між Гренландією та Данією. У США, як пише The Economist, зацікавлені в тому, щоб послабити зв'язок острова з Копенгагеном і водночас вибудувати прямий діалог із місцевою владою, не залучаючи данську сторону до переговорного процесу.

Водночас ідею прямого входження Гренландії до складу Сполучених Штатів у матеріалі називають практично нереалістичною. Такий сценарій, за оцінкою журналістів, не має достатніх політичних передумов і наразі не розглядається як серйозний варіант.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп сколихнув світову спільноту заявою щодо бажання приєднати Гренландію. На це негайно відреагували в Данії, де заявили, що США не мають права здійснювати анексію острова

Водночас заступник керівника адміністрації Білого дому Стівен Міллер підтвердив, що в Білому домі розглядають варіант приєднання Гренландії 

США Дональд Трамп Гренландія угода Вашингтон
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
