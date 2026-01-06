США шукають новий формат домовленостей із Гренландією — The Economist

У Білому домі готують угоду про статус Гренландії — The Economist
У Вашингтоні опрацьовують можливі сценарії домовленостей із Гренландією, які згодом можуть бути винесені на обговорення з керівництвом острова. В адміністрації президента США розглядають варіант укладення угоди про вільну асоціацію як альтернативу більш радикальним сценаріям.
Про це пише The Economist із посиланням на власні джерела.
США хочу запропонувати Гренландії співпрацю по угоді
Йдеться про модель співпраці, за якої США беруть на себе фінансову підтримку партнера та питання безпеки й оборони, тоді як територія зберігає власне самоврядування і контроль над внутрішніми справами.
Аналогічні угоди Вашингтон уже має з кількома тихоокеанськими державами, які формально залишаються автономними, але покладаються на США у стратегічних питаннях.
За оцінкою видання, нинішній підхід американської сторони спрямований на зміну балансу відносин між Гренландією та Данією. У США, як пише The Economist, зацікавлені в тому, щоб послабити зв'язок острова з Копенгагеном і водночас вибудувати прямий діалог із місцевою владою, не залучаючи данську сторону до переговорного процесу.
Водночас ідею прямого входження Гренландії до складу Сполучених Штатів у матеріалі називають практично нереалістичною. Такий сценарій, за оцінкою журналістів, не має достатніх політичних передумов і наразі не розглядається як серйозний варіант.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп сколихнув світову спільноту заявою щодо бажання приєднати Гренландію. На це негайно відреагували в Данії, де заявили, що США не мають права здійснювати анексію острова.
Водночас заступник керівника адміністрації Білого дому Стівен Міллер підтвердив, що в Білому домі розглядають варіант приєднання Гренландії.
