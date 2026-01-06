Видео
Україна
Главная Новости дня В Белом доме готовят сделку о статусе Гренландии — The Economist

В Белом доме готовят сделку о статусе Гренландии — The Economist

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 12:26
США ищут новый формат договоренностей с Гренландией — The Economist
Президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В Вашингтоне прорабатывают возможные сценарии договоренностей с Гренландией, которые впоследствии могут быть вынесены на обсуждение с руководством острова. В администрации президента США рассматривают вариант заключения соглашения о свободной ассоциации как альтернативу более радикальным сценариям. 

Об этом пишет The Economist со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:

США хочу предложить Гренландии сотрудничество по соглашению

Речь идет о модели сотрудничества, при которой США берут на себя финансовую поддержку партнера и вопросы безопасности и обороны, тогда как территория сохраняет собственное самоуправление и контроль над внутренними делами.

Аналогичные соглашения Вашингтон уже имеет с несколькими тихоокеанскими государствами, которые формально остаются автономными, но полагаются на США в стратегических вопросах.

По оценке издания, нынешний подход американской стороны направлен на изменение баланса отношений между Гренландией и Данией. В США, как пишет The Economist, заинтересованы в том, чтобы ослабить связь острова с Копенгагеном и одновременно выстроить прямой диалог с местными властями, не привлекая датскую сторону к переговорному процессу.

В то же время идею прямого вхождения Гренландии в состав Соединенных Штатов в материале называют практически нереалистичной. Такой сценарий, по оценке журналистов, не имеет достаточных политических предпосылок и пока не рассматривается как серьезный вариант.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп всколыхнул мировое сообщество заявлением о желании присоединить Гренландию. На это немедленно отреагировали в Дании, где заявили, что США не имеют права осуществлять аннексию острова.

В то же время заместитель руководителя администрации Белого дома Стивен Миллер подтвердил, что в Белом доме рассматривают вариант присоединения Гренландии .

США Дональд Трамп Гренландия соглашение Вашингтон
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
