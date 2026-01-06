Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США мають серйозні плани на Гренландію — що сказали у Білому домі

США мають серйозні плани на Гренландію — що сказали у Білому домі

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 10:14
У Білому домі заявили, що Гренландія має стати частиною США
Старший помічник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Білому домі заявили, що вважають Гренландію територією, яка має увійти до складу США. Чинна адміністрація США дотримується цієї позиції з перших днів своєї роботи, а сам Дональд Трамп неодноразово публічно наголошував, що Гренландія необхідна Сполученим Штатам з міркувань національної безпеки та захисту інтересів НАТО в Арктиці.

Про це повідомив заступник керівника адміністрації Білого дому Стівен Міллер, коментуючи позицію американської влади щодо стратегічного значення острова журналісту CNN.

Реклама
Читайте також:

США не відмовляється від захоплення Гренландії

Він підкреслив, що йдеться не про нову ідею, а про послідовну лінію, яка бере початок ще з попередньої каденції Трампа.

"Президент чітко висловився протягом місяців: Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки... Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів", — заявив Міллер.

Водночас Стівен Міллер у відповідь на запитання журналістів не став прямо виключати можливість застосування сили. За його словами, Вашингтон ставить під сумнів підстави, на яких Данія здійснює контроль над Гренландією, і вважає, що для забезпечення безпеки Арктичного регіону та інтересів НАТО острів має бути інтегрований у систему американської оборони. Міллер додав, що США розглядають це питання як частину ширшого процесу обговорення між державами.

"Для того, щоб (США, — Ред.) могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і тому це питання, яке ми будемо обговорювати як країна", — зазначив Міллер.

Нагадаємо, в 2025 році у травні Дональд Трамп натякав на силове втручання США до Гренландії.

У грудні Трамп знову повернувся до цієї теми та аргументував чому США потрібна Гренландія. Тим часом у Данії відреагували на погрозливі заяви Трампа. 

США Дональд Трамп Данія Гренландія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації