У Білому домі заявили, що Гренландія має стати частиною США

США мають серйозні плани на Гренландію — що сказали у Білому домі
У Білому домі заявили, що вважають Гренландію територією, яка має увійти до складу США. Чинна адміністрація США дотримується цієї позиції з перших днів своєї роботи, а сам Дональд Трамп неодноразово публічно наголошував, що Гренландія необхідна Сполученим Штатам з міркувань національної безпеки та захисту інтересів НАТО в Арктиці.
Про це повідомив заступник керівника адміністрації Білого дому Стівен Міллер, коментуючи позицію американської влади щодо стратегічного значення острова журналісту CNN.
США не відмовляється від захоплення Гренландії
Він підкреслив, що йдеться не про нову ідею, а про послідовну лінію, яка бере початок ще з попередньої каденції Трампа.
"Президент чітко висловився протягом місяців: Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки... Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів", — заявив Міллер.
Водночас Стівен Міллер у відповідь на запитання журналістів не став прямо виключати можливість застосування сили. За його словами, Вашингтон ставить під сумнів підстави, на яких Данія здійснює контроль над Гренландією, і вважає, що для забезпечення безпеки Арктичного регіону та інтересів НАТО острів має бути інтегрований у систему американської оборони. Міллер додав, що США розглядають це питання як частину ширшого процесу обговорення між державами.
"Для того, щоб (США, — Ред.) могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і тому це питання, яке ми будемо обговорювати як країна", — зазначив Міллер.
Нагадаємо, в 2025 році у травні Дональд Трамп натякав на силове втручання США до Гренландії.
У грудні Трамп знову повернувся до цієї теми та аргументував чому США потрібна Гренландія. Тим часом у Данії відреагували на погрозливі заяви Трампа.
Читайте Новини.LIVE!