У Білому домі заявили, що Гренландія має стати частиною США

У Білому домі заявили, що вважають Гренландію територією, яка має увійти до складу США. Чинна адміністрація США дотримується цієї позиції з перших днів своєї роботи, а сам Дональд Трамп неодноразово публічно наголошував, що Гренландія необхідна Сполученим Штатам з міркувань національної безпеки та захисту інтересів НАТО в Арктиці.

Про це повідомив заступник керівника адміністрації Білого дому Стівен Міллер, коментуючи позицію американської влади щодо стратегічного значення острова журналісту CNN.

Він підкреслив, що йдеться не про нову ідею, а про послідовну лінію, яка бере початок ще з попередньої каденції Трампа.

"Президент чітко висловився протягом місяців: Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки... Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів", — заявив Міллер.

Водночас Стівен Міллер у відповідь на запитання журналістів не став прямо виключати можливість застосування сили. За його словами, Вашингтон ставить під сумнів підстави, на яких Данія здійснює контроль над Гренландією, і вважає, що для забезпечення безпеки Арктичного регіону та інтересів НАТО острів має бути інтегрований у систему американської оборони. Міллер додав, що США розглядають це питання як частину ширшого процесу обговорення між державами.

"Для того, щоб (США, — Ред.) могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і тому це питання, яке ми будемо обговорювати як країна", — зазначив Міллер.

Нагадаємо, в 2025 році у травні Дональд Трамп натякав на силове втручання США до Гренландії.

У грудні Трамп знову повернувся до цієї теми та аргументував чому США потрібна Гренландія. Тим часом у Данії відреагували на погрозливі заяви Трампа.