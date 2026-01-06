В Белом доме заявили, что Гренландия должна стать частью США

США имеют планы на Гренландию — что сказали в Белом доме
В Белом доме заявили, что считают Гренландию территорией, которая должна войти в состав США. Действующая администрация США придерживается этой позиции с первых дней своей работы, а сам Дональд Трамп неоднократно публично подчеркивал, что Гренландия необходима Соединенным Штатам из соображений национальной безопасности и защиты интересов НАТО в Арктике.
Об этом сообщил заместитель руководителя администрации Белого дома Стивен Миллер, комментируя позицию американских властей относительно стратегического значения острова журналисту CNN.
США не отказывается от захвата Гренландии
Он подчеркнул, что речь идет не о новой идее, а о последовательной линии, которая берет начало еще с предыдущей каденции Трампа.
"Президент четко высказался в течение месяцев: Соединенные Штаты должны быть нацией, в которую входит Гренландия как часть нашего общего аппарата безопасности... Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов", — заявил Миллер.
В то же время Стивен Миллер в ответ на вопрос журналистов не стал прямо исключать возможность применения силы. По его словам, Вашингтон ставит под сомнение основания, на которых Дания осуществляет контроль над Гренландией, и считает, что для обеспечения безопасности Арктического региона и интересов НАТО остров должен быть интегрирован в систему американской обороны. Миллер добавил, что США рассматривают этот вопрос как часть более широкого процесса обсуждения между государствами.
"Для того, чтобы (США, — Ред.) могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, и поэтому это вопрос, который мы будем обсуждать как страна", — отметил Миллер.
Напомним, в 2025 году в мае Дональд Трамп намекал на силовое вмешательство США в Гренландию.
В декабре Трамп снова вернулся к этой теме и аргументировал почему США нужна Гренландия. Между тем в Дании отреагировали на угрожающие заявления Трампа.
