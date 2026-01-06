Видео
Главная Новости дня США имеют планы на Гренландию — что сказали в Белом доме

США имеют планы на Гренландию — что сказали в Белом доме

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 10:14
В Белом доме заявили, что Гренландия должна стать частью США
Старший помощник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Белом доме заявили, что считают Гренландию территорией, которая должна войти в состав США. Действующая администрация США придерживается этой позиции с первых дней своей работы, а сам Дональд Трамп неоднократно публично подчеркивал, что Гренландия необходима Соединенным Штатам из соображений национальной безопасности и защиты интересов НАТО в Арктике.

Об этом сообщил заместитель руководителя администрации Белого дома Стивен Миллер, комментируя позицию американских властей относительно стратегического значения острова журналисту CNN.

Читайте также:

США не отказывается от захвата Гренландии

Он подчеркнул, что речь идет не о новой идее, а о последовательной линии, которая берет начало еще с предыдущей каденции Трампа.

"Президент четко высказался в течение месяцев: Соединенные Штаты должны быть нацией, в которую входит Гренландия как часть нашего общего аппарата безопасности... Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов", — заявил Миллер.

В то же время Стивен Миллер в ответ на вопрос журналистов не стал прямо исключать возможность применения силы. По его словам, Вашингтон ставит под сомнение основания, на которых Дания осуществляет контроль над Гренландией, и считает, что для обеспечения безопасности Арктического региона и интересов НАТО остров должен быть интегрирован в систему американской обороны. Миллер добавил, что США рассматривают этот вопрос как часть более широкого процесса обсуждения между государствами.

"Для того, чтобы (США, — Ред.) могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, и поэтому это вопрос, который мы будем обсуждать как страна", — отметил Миллер.

Напомним, в 2025 году в мае Дональд Трамп намекал на силовое вмешательство США в Гренландию.

В декабре Трамп снова вернулся к этой теме и аргументировал почему США нужна Гренландия. Между тем в Дании отреагировали на угрожающие заявления Трампа.

США Дональд Трамп Дания Гренландия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
