Головна Новини дня Трамп пояснив, навіщо йому потрібна Гренландія

Трамп пояснив, навіщо йому потрібна Гренландія

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 06:06
Трамп заявив, що Гренландія потрібна США для нацбезпеки
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп знову порушив тему Гренландії і заявив, що Сполученим Штатам потрібен цей арктичний острів для забезпечення національної безпеки, а не корисних копалин. Він додав, що призначений ним посланник щодо цього острова "очолить цю роботу".

Про це повідомляє Reuters.

У неділю, 21 грудня, Трамп призначив губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спецпосланцем щодо Гренландії, що спричинило нову хвилю критики з боку Данії та Гренландії у зв'язку з інтересом Вашингтона до багатого корисними копалинами острова.

Як відомо, Трамп виступає за те, щоб Гренландія — самоврядна територія Данії, стала частиною США, пославшись на її стратегічне значення і мінеральні ресурси.

Ландрі зі свого боку, який вступив на посаду губернатора в січні 2024 року - публічно підтримує цю ідею.

Повертаючись до глави Білого дому, під час спілкування з журналістами він сьогодні сказав, навіщо йому потрібен острів.

"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки, а не для корисних копалин. Якщо ви подивитеся на Гренландію, подивіться вздовж усього узбережжя, ви побачите всюди і китайські кораблі. Вона нам потрібна для національної безпеки. Ми повинні її роздобути", — сказав Трамп журналістам, додавши, що Лендрі хоче "очолити цю кампанію".

Раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік зробили спільну заяву, в якій сказали, що Гренландія належить гренландцям.

"Ви не можете анексувати іншу країну. Навіть за аргументів, що стосуються міжнародної безпеки, — йшлося у спільній заяві.

Нагадаємо, що з поверненням до влади Трамп неодноразово заявляв, що хоче отримати Гренландію. Зокрема, у травні 2025 року він не виключив застосування силового втручання втручання на півострів. Паралельно у ЗМІ були інформація, що США придумали план захоплення Гренландії.

Також зазначимо, що Трамп погрожує фактично війною Венесуелі. Минулого тижня він оголосив блокаду для підсанкційних нафтових танкерів, і вже кілька з них США затримали.

США Дональд Трамп Данія Гренландія окупація безпека
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
